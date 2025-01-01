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Постер фильма Это было в Донбассе
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Киноафиша Фильмы Это было в Донбассе

Это было в Донбассе

Eto bylo v Donbasse 18+
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О фильме

О юных защитниках Донбасса, боровшихся против фашистов в годы Великой Отечественной войны.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1945
Премьера в мире 11 июля 1945
Дата выхода
11 июля 1945 СССР
26 октября 1945 Чехословакия
Производство Soyuzdetfilm
Другие названия
Eto bylo v Donbasse, Это было в Донбассе, Es war im Donbass, Ez történt a Don-medencében, It Happened in the Donbass, Questo accadde nel Donbass
Режиссер
Леонид Луков
Леонид Луков
В ролях
Татьяна Окуневская
Елена Тяпкина
Вера Алтайская
Елена Измайлова
Зинаида Жукова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
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