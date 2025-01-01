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Это было в Донбассе
Это было в Донбассе
Eto bylo v Donbasse
18+
Напомним о выходе в прокат
военный
драма
О фильме
О юных защитниках Донбасса, боровшихся против фашистов в годы Великой Отечественной войны.
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
1945
Премьера в мире
11 июля 1945
Дата выхода
11 июля 1945
СССР
26 октября 1945
Чехословакия
Производство
Soyuzdetfilm
Другие названия
Eto bylo v Donbasse, Это было в Донбассе, Es war im Donbass, Ez történt a Don-medencében, It Happened in the Donbass, Questo accadde nel Donbass
Режиссер
Леонид Луков
В ролях
Татьяна Окуневская
Елена Тяпкина
Вера Алтайская
Елена Измайлова
Зинаида Жукова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.1
Оцените
10
голосов
5.7
IMDb
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