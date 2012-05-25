Действие фильма разворачивается в 1942 году на территории оккупированной немцами Белоруссии. Четверо путевых обходчиков арестованы по делу о подрыве поезда. Троих из них захватчики казнят через повешение, а четвертого, Сущеню, по какой-то причине отпускают. Односельчане сразу же начинают подозревать героя в сотрудничестве с немцами. Партизаны Войтик и Буров собираются устроить над предателем самосуд и под покровом ночи уводят Сущеню в лес. Неожиданный вражеский обстрел застает героев врасплох. Несмотря на туман и бездорожье, Войтик и Сущеня с раненым Буровым на плечах продолжают путь к своим…
Действие исторической драмы происходит в 1942 году в оккупированной немцами Белоруссии. Путевого обходчика Сущеню ложно обвиняют в сотрудничестве с оккупантами. Два партизана приезжают на хутор к Сущене, чтобы совершить расправу. В надежде доказать свою невиновность Сущеня пытается сделать моральный выбор в аморальных обстоятельствах.
|22 ноября 2012
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|22 ноября 2012
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