Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма В тумане
Постер фильма В тумане
Постер фильма В тумане
Постер фильма В тумане
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
4 постера
Киноафиша Фильмы В тумане

В тумане

V tumane 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Действие фильма разворачивается в 1942 году на территории оккупированной немцами Белоруссии. Четверо путевых обходчиков арестованы по делу о подрыве поезда. Троих из них захватчики казнят через повешение, а четвертого, Сущеню, по какой-то причине отпускают. Односельчане сразу же начинают подозревать героя в сотрудничестве с немцами. Партизаны Войтик и Буров собираются устроить над предателем самосуд и под покровом ночи уводят Сущеню в лес. Неожиданный вражеский обстрел застает героев врасплох. Несмотря на туман и бездорожье, Войтик и Сущеня с раненым Буровым на плечах продолжают путь к своим…

  • Фильм снят по одноименной повести Василя Быкова. Это уже третья экранизация произведения советского писателя - две предыдущие вышли в 1992 и 1994 году соответственно.
  • Фильм получил несколько престижный кинопремий. В их числе - приз ФИПРЕССИ 65-го Каннского кинофестиваля, Гран-при фестиваля “Зеркало” им. А. Тарковского, Гран-при международного кинофорума “Золотой витязь”.
  • Участие в создании фильма принимали представители пяти стран - России, Белоруссии, Латвии, Германии, Нидерландов. 
  • Сергей Лозница стал не только режиссером, но и автором сценария к фильму. 

Действие исторической драмы происходит в 1942 году в оккупированной немцами Белоруссии. Путевого обходчика Сущеню ложно обвиняют в сотрудничестве с оккупантами. Два партизана приезжают на хутор к Сущене, чтобы совершить расправу. В надежде доказать свою невиновность Сущеня пытается сделать моральный выбор в аморальных обстоятельствах.

В тумане - трейлер
В тумане  трейлер
Страна Россия / Германия / Нидерланды / Латвия / Беларусь
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 25 мая 2012
Дата выхода
22 ноября 2012 Россия GP-Group 12+
22 ноября 2012 Беларусь
1 марта 2013 Бразилия
7 марта 2013 Греция
8 марта 2013 Испания
22 ноября 2012 Казахстан
24 мая 2013 Польша
11 июля 2013 Португалия
22 ноября 2012 Украина
Сборы в мире $194 594
Производство Ma.ja.de. Fiction, GP Cinema Company, Rija Films
Другие названия
V tumane, In the Fog, Dans la brume, En la niebla, Anime nella Nebbia, Betoch Ha'arafel, Im Nebel, În ceata, Ködben, Miglā, Na Neblina, No Nevoeiro, Sislerin İçinde, U magli, Udus, We mgle, Το πρόσωπο της ομίχλης, В мъглата, В тумане, У тумані, 霧の中
Режиссер
Сергей Лозница
Сергей Лозница
В ролях
Владислав Абашин
Владислав Абашин
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Сергей Русскин
Сергей Русскин
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Владимир Свирский
Владимир Свирский
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на В тумане
Кроткая 6.5
Кроткая (2017)
Донбасс 6.7
Донбасс (2018)
Счастье мое 5.5
Счастье мое (2010)
Прощание со Сталиным 7.2
Прощание со Сталиным (2019)
Событие 6.8
Событие (2015)
Опавшие листья 7.4
Опавшие листья (2023)
Естественная история разрушения 7.1
Естественная история разрушения (2022)
Киевский процесс 6.6
Киевский процесс (2022)
Бабий Яр. Контекст 7.7
Бабий Яр. Контекст (2021)
День Победы 5.9
День Победы (2018)
Холодное танго 6.2
Холодное танго (2017)
Однажды в Германии 6.4
Однажды в Германии (2017)
Фильм находится в подборках
Лучшие отечественные фильмы про войну Лучшие отечественные фильмы про войну

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Двойственные впечатления у меня от фильма. История простая, хорошая. Как снято, актерские - все отлично. С атмосферой полный порядок, ибо серая… Читать дальше…
Отзывы Написать
Трейлеры фильма Все трейлеры
В тумане - трейлер
В тумане Трейлер
В тумане - отрывок 2
В тумане Отрывок 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше