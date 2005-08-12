Действие фильма происходит на Филиппинах в конце Второй мировой войны. Шестой батальон армии США под командованием бравого подполковника Генри Муччи и капитана Роберта Принса направляется в тыл врага, чтобы освободить более 500 американских солдат из печально известного лагеря японских военнопленных Кабанатуан. Пройдя более тридцати миль по тропическим джунглям, измотанные солдаты устраивают привал в местной деревне, но грядущая перед операцией темная ночь грозит героям многими опасностями и потерями. Смогут ли они остаться в живых и осуществить самое дерзкое спасение в истории?
Правдивая история о военной медсестре, мужчине, который любил ее, и войне, разлучившей их.
Действие фильма разворачивается на Филиппинах в 1945 году. На спасение 500 американцев, находящихся в японском лагере для военнопленных, отправляется 6-й батальон рейнджеров во главе с подполковником Генри Муччи.
|1 сентября 2005
|Россия
|Вест
|16+
|1 сентября 2005
|Беларусь
|1 сентября 2005
|Казахстан
|4 мая 2006
|Нидерланды
|12 августа 2005
|США
|1 сентября 2005
|Украина