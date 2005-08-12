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Постер фильма Великий рейд
6.4
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6.4

Великий рейд

, 2005
The Great Raid
США, Австралия / боевик, драма, военный / 18+
Постер фильма Великий рейд
6.4

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Действие фильма происходит на Филиппинах в конце Второй мировой войны. Шестой батальон армии США под командованием бравого подполковника Генри Муччи и капитана Роберта Принса направляется в тыл врага, чтобы освободить более 500 американских солдат из печально известного лагеря японских военнопленных Кабанатуан. Пройдя более тридцати миль по тропическим джунглям, измотанные солдаты устраивают привал в местной деревне, но грядущая перед операцией темная ночь грозит героям многими опасностями и потерями. Смогут ли они остаться в живых и осуществить самое дерзкое спасение в истории?

  • Джозеф Файнс сбросил более 10 килограммов веса для роли майора Гибсона, соблюдая строгую диету и режим физических упражнений в течение всех пяти месяцев съемок.
  • В конце 2004 года, за много месяцев до официальной премьеры, фильм был показан посольству США в Маниле во время празднования 60-й годовщины рейда на Кабанатуан. 
  • Почти никто из солдат, замеченных в фильме, не носит характерный и знаменитый шлем M1: члены отряда, изображенного на экране, оставили свои шлемы и носили мягкие «качели» для рейда. Причина в том, что шлемы были громоздкими, тяжелыми и очень шумными при ударах, что выдавало бы их позицию в секретной миссии.

Правдивая история о военной медсестре, мужчине, который любил ее, и войне, разлучившей их.

 

Действие фильма разворачивается на Филиппинах в 1945 году. На спасение 500 американцев, находящихся в японском лагере для военнопленных, отправляется 6-й батальон рейнджеров во главе с подполковником Генри Муччи.

В ролях

Джозеф Файнс
Джозеф Файнс
Major Gibson
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Captain Prince
Конни Нильсен
Конни Нильсен
Макс Мартини
Макс Мартини
1st Sgt. Sid "Top" Wojo
Фредди Джо Фарнсуорт
2nd Lt. Foley
Кеннет Мораледа
Николас Белл
Тим Кэмпбелл
Клейн Кроуфорд
Клейн Кроуфорд
Мартон Чокаш
Мартон Чокаш
Кенни Дафти
Паоло Монтальбан
Режиссер Джон Дал
Сценарист Carlo Bernard, Doug Miro, William B. Breuer, Hampton Sides
Композитор Тревор Рэбин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Австралия
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 1 сентября 2021
Премьера в мире 12 августа 2005
Дата выхода
1 сентября 2005 Россия Вест 16+
1 сентября 2005 Беларусь
1 сентября 2005 Казахстан
4 мая 2006 Нидерланды
12 августа 2005 США
1 сентября 2005 Украина
MPAA R
Бюджет $80 000 000
Сборы в мире $10 777 375
Производство Miramax, Marty Katz Productions, Lawrence Bender Productions
Другие названия
The Great Raid, El gran escape, El gran rescate, Veliki pohod, Великий рейд, 6. Batalion, A nagy mentőakció, Büyük Baskın, Cuộc Đột Kích Vĩ Đại, Didysis pabėgimas, Flugten fra fangeøen, Great Raid - suuri pelastusoperaatio, I epidromi, Le grand raid, Marele raid, O Grande Ataque, O Resgate dos ''Soldados Fantasma'', Pārdrošais reids, Šiesty prápor, The Great Raid - Tag der Befreiung, The Great Raid - Un pugno di eroi, Un pugno di eroi, Vabastusrünnak, VI Batalion, Η επιδρομή, Операция Спасение, グレート・レイド　史上最大の作戦, 搶救前線, 卡巴纳图大营救, 卡巴那图大营救, 121 ตะลุยนรกมฤตยู, 511绝地救兵

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 16 декабря 2023
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саундтрек фильма Великий рейд

Цитаты

Lt. Colonel Mucci Я здесь, чтобы сказать вам, что слухи из сортиров действительно правдивы. Наконец-то у нас есть задание, достойное рейнджеров. Мы прорвёмся через линии фронта прямо в тыл японцев и освободим 500 американских военнопленных. Будет жёстко, как чертова банда — рейд по учебнику, который может пройти только благодаря скорости, внезапности и подавляющей огневой мощи. Прежде чем начнёте себя поздравлять, помните — вы ещё ничего не добились. Вы — самый хорошо подготовленный, но наименее проверенный батальон в этой армии. Это ваш единственный шанс что-то доказать, и я имею в виду РАЗ и НАВСЕГДА. То, как вы проявите себя в ближайшие 48 часов, определит, как вас будут судить всю оставшуюся жизнь — достойными солдат этой армии... или позором, который история и время рано или поздно забудут. Решать вам. Я же склоняюсь к первому варианту. Поэтому я и иду с вами в этот рейд. Нет другой группы людей в этой или любой другой армии, которой я доверил бы свою жизнь больше. Вы — лучшие, самые подготовленные солдаты, которых эта страна когда-либо посылала на войну, и я ожидаю, что вы ЭТО ДОКАЖЕТЕ... ПОНЯТНО?
6th Ranger Battalion ДА, ТОВАРИЩ!

Наша рецензия

«Великий рейд» производит двойственное впечатление. С одной стороны, художественно реконструированный визит американских рейнджеров в японский лагерь для военнопленных Кабанатуан на Филиппинах в январе 1945 года обрамлен в прологе и эпилоге пронзительными кадрами документальной хроники, наполнен весьма убедительно переданными лагерными страданиями американцев, которых японцы и за людей не считали («вы сдаетесь, как трусы, и бежите на волю, как собаки»), да и романтическая карта – история тайной…

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