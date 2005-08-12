Lt. Colonel Mucci Я здесь, чтобы сказать вам, что слухи из сортиров действительно правдивы. Наконец-то у нас есть задание, достойное рейнджеров. Мы прорвёмся через линии фронта прямо в тыл японцев и освободим 500 американских военнопленных. Будет жёстко, как чертова банда — рейд по учебнику, который может пройти только благодаря скорости, внезапности и подавляющей огневой мощи. Прежде чем начнёте себя поздравлять, помните — вы ещё ничего не добились. Вы — самый хорошо подготовленный, но наименее проверенный батальон в этой армии. Это ваш единственный шанс что-то доказать, и я имею в виду РАЗ и НАВСЕГДА. То, как вы проявите себя в ближайшие 48 часов, определит, как вас будут судить всю оставшуюся жизнь — достойными солдат этой армии... или позором, который история и время рано или поздно забудут. Решать вам. Я же склоняюсь к первому варианту. Поэтому я и иду с вами в этот рейд. Нет другой группы людей в этой или любой другой армии, которой я доверил бы свою жизнь больше. Вы — лучшие, самые подготовленные солдаты, которых эта страна когда-либо посылала на войну, и я ожидаю, что вы ЭТО ДОКАЖЕТЕ... ПОНЯТНО?

6th Ranger Battalion ДА, ТОВАРИЩ!