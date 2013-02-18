Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Польская сибириада
1 постер
Польская сибириада

Польская сибириада

Syberiada polska 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Это рассказ о поляках, украинцах, евреях — жителях деревни Красный Яр. На их судьбы зрители смотрят глазами юного Сташека Долины, который попадает в Сибирь вместе с отцом, матерью и братом. Обстоятельства заставляют его переоценить свою жизнь, рано повзрослеть и принимать решения, ставкой которых будет жизнь его близких.

Вместе со своими товарищами по несчастью он начинает тяжёлую борьбу за выживание, в которой самым опасным противником будет не террор НКВД, а безжалостная природа. Жгучие морозы зимой и тучи мошкары летом, смертельный голод и бушующие эпидемии болезней. Единственный шанс всё это пережить — помощь друг другу.

Несмотря на национальные различия, поляки, евреи, украинцы, буряты, чеченцы вынуждены вместе сопротивляться выпавшим на их долю испытаниям…

Страна Польша
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 18 февраля 2013
Дата выхода
22 февраля 2013 Польша
3 марта 2013 США
Сборы в мире $1 716 849
Производство Satchwell Warszawa, ATM Grupa S.A., Ekoland
Другие названия
Syberiada polska, Siberian Exile, Poļu Sibiriāde, Poolast Siberisse, Польская сибириада
Режиссер
Януш Заорский
В ролях
Адам Воронович
Адам Воронович
Агнешка Вендлоха
Павел Круч
Андрей Журба
Соня Бохосевич
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

4.8
Оцените 13 голосов
4.9 IMDb
Отзывы о фильме

