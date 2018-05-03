Собибор, 2018

«Собибор» - это масштабный проект Константина Хабенского («Время первых», «Коллектор»). Он же и исполнил главную роль. Также в съёмках принял участие интернациональный состав: Кристофер Ламберт («Горец», «Смертельная битва»), Мария Кожевникова («Батальонъ»), Дайнюс Казлаускас («Аттила-завоеватель»), Филипп Рейнхардт («Жених») и другие.
В основе сюжета ленты «Собибор» лежит реальная история, которая случилась во время Второй Мировой войны. Место действия - лагерь Собибор, расположенный в Польше. Лейтенант советской армии Александр Печерский попадает в плен и в течение последующих трёх недель планирует восстание среди заключенных.
- В основу фильма положена книга Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие», изданная в 2013 г. к 70-летней годовщине восстания
- Идея создания фильма «Собибор» принадлежит министру культуры Владимиру Мединскому
- Существует фильм 1987 года, также посвящённый лагерю «Собибор» и снятый в копродукции Великобритании и Югославии. Он называется «Побег из Собибора»
- Съёмки фильма проходили под Вильнюсом, так как на месте концлагеря в Польше проходили раскопки
- В съёмках масштабных сцен принимали участие свыше 10000 актёров массовки
- Декорации к фильму создавались Юргитой Гердвилайте по реальным чертежам Собибора
- Художественным руководителем проекта является режиссер Андрей Малюков («Мы из будущего», «Матч», «Грозовые ворота», «Диверсант»).
История сопротивления человеческого духа бездушной машине уничтожения. В октябре 1943 года заключённые лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание — единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти.