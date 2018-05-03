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Собибор Собибор
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Собибор, 2018

2018 / Россия
7.5 Оцените
88 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Пленный солдат устраивает восстание в лагере смерти
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Собибор» - это масштабный проект Константина Хабенского («Время первых», «Коллектор»). Он же и исполнил главную роль. Также в съёмках принял участие интернациональный состав: Кристофер Ламберт («Горец», «Смертельная битва»), Мария Кожевникова («Батальонъ»), Дайнюс Казлаускас («Аттила-завоеватель»), Филипп Рейнхардт («Жених») и другие.

В основе сюжета ленты «Собибор» лежит реальная история, которая случилась во время Второй Мировой войны. Место действия - лагерь Собибор, расположенный в Польше. Лейтенант советской армии Александр Печерский попадает в плен и в течение последующих трёх недель планирует восстание среди заключенных. 

- В основу фильма положена книга Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие», изданная в 2013 г. к 70-летней годовщине восстания

- Идея создания фильма «Собибор» принадлежит министру культуры Владимиру Мединскому

- Существует фильм 1987 года, также посвящённый лагерю «Собибор» и снятый в копродукции Великобритании и Югославии. Он называется «Побег из Собибора»

- Съёмки фильма проходили под Вильнюсом, так как на месте концлагеря в Польше проходили раскопки

- В съёмках масштабных сцен принимали участие свыше 10000 актёров массовки

- Декорации к фильму создавались Юргитой Гердвилайте по реальным чертежам Собибора 

- Художественным руководителем проекта является режиссер Андрей Малюков («Мы из будущего», «Матч», «Грозовые ворота», «Диверсант»).

История сопротивления человеческого духа бездушной машине уничтожения. В октябре 1943 года заключённые лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание — единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти.

7.5 Оцените
88 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 3 мая 2018
Премьера онлайн 7 ноября 2018
Премьера в мире 3 мая 2018
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Константин Хабенский
Константин Хабенский
В ролях
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Кристофер Ламберт
Кристофер Ламберт
Фелисе Янкелль
Фелисе Янкелль
Дайнюс Казлаускас
Дайнюс Казлаускас
Михалина Ольшанска
Михалина Ольшанска
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Наша рецензия
За попытку побега фашисты расстреливали каждого десятого заключенного. Тем не менее, из концлагерей всё равно пытались бежать. Так было и в Минском лагере смерти, правда, зачинщик побега – Александр Печерский – каким-то чудом остался в живых. Потом, вместе с другими выжившими, его перевели в Собибор – польский концлагерь, где за полтора года в газовые камеры загнали почти 250 тысяч евреев. Их убивали почти сразу – в первый же день. Но так нацистам нужны были рабочие руки…
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Айрат Зиганшин 5 мая 2018, 20:27
Неожиданно хороший фильм
Дмитрий Смирнов 6 мая 2018, 19:13
хороший фильм очень!!!!
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