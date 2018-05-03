Собибор, 2018

«Собибор» - это масштабный проект Константина Хабенского («Время первых», «Коллектор»). Он же и исполнил главную роль. Также в съёмках принял участие интернациональный состав: Кристофер Ламберт («Горец», «Смертельная битва»), Мария Кожевникова («Батальонъ»), Дайнюс Казлаускас («Аттила-завоеватель»), Филипп Рейнхардт («Жених») и другие.

В основе сюжета ленты «Собибор» лежит реальная история, которая случилась во время Второй Мировой войны. Место действия - лагерь Собибор, расположенный в Польше. Лейтенант советской армии Александр Печерский попадает в плен и в течение последующих трёх недель планирует восстание среди заключенных.