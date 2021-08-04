Нули и единицы, 2021

5 причин посмотреть фильм «Нули и единицы»

Триллер «Нули и единицы» стал новой режиссерской работой прославленного кинематографиста Абеля Феррары, четырехкратного лауреата Венецианского кинофестиваля, номинанта на Золотую пальмовую ветвь и берлинского Золотого медведя. Помимо всего прочего, Феррара является одним из ярчайших представителей авторского кино.

Главную роль в фильме исполнил известный голливудский актер Итан Хоук, который за долгие годы карьеры успел получить четыре номинации на главную премию американской ассоциации кинематографистов. Хоук широко известен в России своими ролями в трилогии Ричарда Линклейтера, драме «Общество мертвых поэтов», фантастике «Гаттака».

Сюжет картины разворачивается вокруг американского солдата, который становится очевидцем террористического акта, произошедшего в Италии. Превозмогая все мыслимые и немыслимые преграды, он отправляется на поиски преступников, которые ответственны за все произошедшее. Подобные темы, как ни странно, часто находят отклик у российских зрителей, предпочитающих адреналиновые боевики сентиментальным комедиям или медленным драмам.

Премьера «Нулей и единиц» прошла на одном из самых престижных европейских смотров – на фестивале в Локарно, который проводился в конце лета текущего года. Картина получила много приятных отзывов со стороны зрителей и даже удостоилась специальной награды.

«Нули и единицы» стали первой совместной работой Итана Хоука и Абеля Феррары. До этого кинематографист снимал фильмы при участии Уиллема Дефо, своего основного фаворита.