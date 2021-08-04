Нули и единицы, 2021

5 причин посмотреть фильм «Нули и единицы»
Триллер «Нули и единицы» стал новой режиссерской работой прославленного кинематографиста Абеля Феррары, четырехкратного лауреата Венецианского кинофестиваля, номинанта на Золотую пальмовую ветвь и берлинского Золотого медведя. Помимо всего прочего, Феррара является одним из ярчайших представителей авторского кино.
Главную роль в фильме исполнил известный голливудский актер Итан Хоук, который за долгие годы карьеры успел получить четыре номинации на главную премию американской ассоциации кинематографистов. Хоук широко известен в России своими ролями в трилогии Ричарда Линклейтера, драме «Общество мертвых поэтов», фантастике «Гаттака».
Сюжет картины разворачивается вокруг американского солдата, который становится очевидцем террористического акта, произошедшего в Италии. Превозмогая все мыслимые и немыслимые преграды, он отправляется на поиски преступников, которые ответственны за все произошедшее. Подобные темы, как ни странно, часто находят отклик у российских зрителей, предпочитающих адреналиновые боевики сентиментальным комедиям или медленным драмам.
Премьера «Нулей и единиц» прошла на одном из самых престижных европейских смотров – на фестивале в Локарно, который проводился в конце лета текущего года. Картина получила много приятных отзывов со стороны зрителей и даже удостоилась специальной награды.
«Нули и единицы» стали первой совместной работой Итана Хоука и Абеля Феррары. До этого кинематографист снимал фильмы при участии Уиллема Дефо, своего основного фаворита.
Второстепенные роли в триллере «Нули и единицы» сыграли Филипп Нилсон и Кристиан Кириак, которые снимались в предыдущей картине Абеля Феррары, получившей название «Сибирь».
В фильме можно увидеть маленькую Анну Феррару, дочь кинематографиста. Девочка также снималась в предыдущих работах своего отца, среди которых «Томазо» и «Сибирь». Примечательно, что обе картины были представлены на Каннском кинофестивале.
Съемки «Нулей и единиц» проходили в Италии в конце прошлого года. В одном из интервью режиссер картины заявил, что пандемия никак не отразилась на ее производстве, так как большая часть работ проходила в естественной изоляции. Не исключено, что именно по этой причине Ферраре удалось завершить свою работу в срок.
Большая часть людей, задействованных в создании военного триллера, уже так или иначе принимали участие в предыдущих работах Абеля Феррары. Так, например, Дуню Сычеву можно было заметить в драме «Сибирь», а Джо Делия писал музыку для «Плохого лейтенанта».
Небольшую роль в фильме исполнил прославленный итальянский актер Валерио Мастандреа, широко известный в своей родной стране, но почти незнакомый российскому зрителю. Тем не менее, некоторые могли его заметить в таких картинах, как «Идеальные незнакомцы» и «Место встречи».
Американский солдат, дислоцированный в Риме во время взрыва Ватикана, отправляется в героическое путешествие, чтобы найти неизвестного врага, угрожающего всему миру.