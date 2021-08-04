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Нули и единицы Нули и единицы
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Zeros and Ones

Нули и единицы, 2021

2021 / Германия / Великобритания / Италия
5.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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Триллер с Итаном Хоуком о спасении мира
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Нули и единицы»

Триллер «Нули и единицы» стал новой режиссерской работой прославленного кинематографиста Абеля Феррары, четырехкратного лауреата Венецианского кинофестиваля, номинанта на Золотую пальмовую ветвь и берлинского Золотого медведя. Помимо всего прочего, Феррара является одним из ярчайших представителей авторского кино.

Главную роль в фильме исполнил известный голливудский актер Итан Хоук, который за долгие годы карьеры успел получить четыре номинации на главную премию американской ассоциации кинематографистов. Хоук широко известен в России своими ролями в трилогии Ричарда Линклейтера, драме «Общество мертвых поэтов», фантастике «Гаттака».

Сюжет картины разворачивается вокруг американского солдата, который становится очевидцем террористического акта, произошедшего в Италии. Превозмогая все мыслимые и немыслимые преграды, он отправляется на поиски преступников, которые ответственны за все произошедшее. Подобные темы, как ни странно, часто находят отклик у российских зрителей, предпочитающих адреналиновые боевики сентиментальным комедиям или медленным драмам.

Премьера «Нулей и единиц» прошла на одном из самых престижных европейских смотров – на фестивале в Локарно, который проводился в конце лета текущего года. Картина получила много приятных отзывов со стороны зрителей и даже удостоилась специальной награды.

«Нули и единицы» стали первой совместной работой Итана Хоука и Абеля Феррары. До этого кинематографист снимал фильмы при участии Уиллема Дефо, своего основного фаворита.

Второстепенные роли в триллере «Нули и единицы» сыграли Филипп Нилсон и Кристиан Кириак, которые снимались в предыдущей картине Абеля Феррары, получившей название «Сибирь».

В фильме можно увидеть маленькую Анну Феррару, дочь кинематографиста. Девочка также снималась в предыдущих работах своего отца, среди которых «Томазо» и «Сибирь». Примечательно, что обе картины были представлены на Каннском кинофестивале.

Съемки «Нулей и единиц» проходили в Италии в конце прошлого года. В одном из интервью режиссер картины заявил, что пандемия никак не отразилась на ее производстве, так как большая часть работ проходила в естественной изоляции. Не исключено, что именно по этой причине Ферраре удалось завершить свою работу в срок.

Большая часть людей, задействованных в создании военного триллера, уже так или иначе принимали участие в предыдущих работах Абеля Феррары. Так, например, Дуню Сычеву можно было заметить в драме «Сибирь», а Джо Делия писал музыку для «Плохого лейтенанта».

Небольшую роль в фильме исполнил прославленный итальянский актер Валерио Мастандреа, широко известный в своей родной стране, но почти незнакомый российскому зрителю. Тем не менее, некоторые могли его заметить в таких картинах, как «Идеальные незнакомцы» и «Место встречи».

Американский солдат, дислоцированный в Риме во время взрыва Ватикана, отправляется в героическое путешествие, чтобы найти неизвестного врага, угрожающего всему миру.

5.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 18 ноября 2021
Премьера онлайн 25 ноября 2021
Премьера в мире 4 августа 2021
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Абель Феррара
Абель Феррара
В ролях
Итан Хоук
Итан Хоук
Валерио Мастандреа
Валерио Мастандреа
Бабак Карими
Бабак Карими
Кристина Кириак
Кристина Кириак
Дуня Сычева
Дуня Сычева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нули и единицы 3 постера
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Нули и единицы смотреть онлайн

Нули и единицы
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за 1 рубль
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Наша рецензия
«Привет, меня зовут Итан Хоук». Исполнитель главной роли в «Нулях и единицах» лично приветствует зрителей, и это вовсе не видео-открытка, которой нынче принято сопровождать премьеры, а часть фильма, своеобразная рамка, обрамляющая основное повествование. Поздоровавшись с аудиторией, Хоук расскажет о том, как любит творчество Абеля Феррары, как восхищается его картинами с Уиллемом Дефо и как гордится тем, что теперь и ему выпала честь поработать с выдающимся режиссером.…
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