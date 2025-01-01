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Постер фильма Пятая печать
Постер фильма Пятая печать
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 8.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Пятая печать

Пятая печать

Az ötödik pecsét 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

События происходят во время нилашистского террора в Венгрии осенью 1944 года.

Четверо обывателей, старых знакомых, один из которых хозяин заведения, сидят вечером в кабачке. Заходит пятый, случайный прохожий, инвалид войны фотограф Кесаи. На улице тревожно — бомбят, арестовывают людей. Разговор до того крутившийся вокруг пустяков, неожиданно приобретает серьезный характер. Часовщик Дюрица задает своим собеседникам странный вопрос. Кажется, что это просто шутка, игра воображения, но она никого не оставляет равнодушным. И на следующий вечер всем приходится ответить на вопрос всерьез, не словом, а делом.

Страна Венгрия
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1976
Премьера в мире 7 октября 1976
Дата выхода
7 октября 1976 Венгрия
Производство Budapest Filmstúdió, Mafilm
Другие названия
Az ötödik pecsét, The Fifth Seal, El quinto sello, A cincea pecete, Beşinci Mühür, Das fünfte Siegel, I 5i sfragida, Le cinquième sceau, O Quinto Selo, Peti pečat, Piąta pieczęć, Η πέμπτη σφραγίδα, П'ята печатка, Пятая печать
Режиссер
Золтан Фабри
В ролях
Шандор Хорват
Ференц Бенце
Иштван Деги
Ласло Маркуш
Марианна Моор
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.1
Оцените 13 голосов
8.5 IMDb
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