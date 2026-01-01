1944 год. Герой истории — капитан Ньюмэн, начальник невропсихиатрического отделения армейского госпиталя во время войны, который ставит свои медициниские обязательства выше военного долга. Рассматриваются три истории болезни. Первая о капрале с множеством наград, который считает себя трусом потому, что бросил друга в горящем самолете. Другая о полковнике, ставшем буйнопомешанным из-за чувства вины так как послал так много своих людей на смерть в воздушном бою. А третья о капитане, который стыдится того, что прятался один в погребе больше года на территории, окуппированной немцами.

