Постер фильма Капитан Ньюмэн, доктор медицины
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.9
2 постера
Капитан Ньюмэн, доктор медицины

Капитан Ньюмэн, доктор медицины

Captain Newman, M.D. 18+
О фильме

1944 год. Герой истории — капитан Ньюмэн, начальник невропсихиатрического отделения армейского госпиталя во время войны, который ставит свои медициниские обязательства выше военного долга. Рассматриваются три истории болезни. Первая о капрале с множеством наград, который считает себя трусом потому, что бросил друга в горящем самолете. Другая о полковнике, ставшем буйнопомешанным из-за чувства вины так как послал так много своих людей на смерть в воздушном бою. А третья о капитане, который стыдится того, что прятался один в погребе больше года на территории, окуппированной немцами.
Страна США
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 25 декабря 1963
Дата выхода
1 января 1964 Бразилия
2 января 1964 Португалия
25 декабря 1963 США
20 марта 1964 Франция
Производство Brentwood Productions, Reynard Productions
Другие названия
Captain Newman, M.D., Captain Newman, El capitán Newman, Capitán Newman, Armoton vihollinen, Capitaine Newman, Capitan dr. Newman, Capitan Newman, Capitán Newman, Dr. en Medicina, Capitanul Newman, Dr., De strijd van kapitein Newman, Kapitan Newman, Le combat du capitaine Newman, Militærlægen Kaptajn Newman, Militærlegen, O Combate do Capitão Newman, Osynlig fiende, Pavilhão 7, Pavilhão Sete, Zor vazife, Капитан Ньюмэн, доктор медицины, Капитан Нюман, ニューマンという男
Режиссер
Дэвид Миллер
В ролях
Грегори Пек
Грегори Пек
Тони Кертис
Тони Кертис
Энджи Дикинсон
Эдди Альберт
Джеймс Грегори
Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Цитаты
Capt. Josiah J. Newman, MD Не путайте печаль с депрессией, профессор.
Cpl. Jackson 'Jake' Leibowitz В чём разница? Может человек выглядеть грустным и быть счастливым?
Capt. Josiah J. Newman, MD Может.
Cpl. Jackson 'Jake' Leibowitz Пример?
Capt. Josiah J. Newman, MD Ты.
Кадры из фильма
