Рядовой Чээрин, 2021

Осень 1943 года. После долгих месяцев изнуряющей позиционной войны, большая часть батальона майора Беляева была уничтожена. Лейтенант Лобода докладывает, что не в силах ничего противопоставить немецким снайперам – асам, хозяйничающим на передовой. Одна надежда на пополнение, в числе которого должны прибыть и опытные снайперы. Но долгожданная колонна попадает под немецкий авианалет. В результате погибают все, кроме горстки солдат и молодого охотника из Якутии – Егора Чээрина. Встретив остатки пополнения, лейтенант Лобода принимает решение проверить молодого якута в качестве снайпера. В первом же бою Егору удается проявить себя. Он вступает в схватку с немецкими снайперами и меняет баланс сил на передовой.