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Рядовой Чээрин Рядовой Чээрин
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Рядовой Чээрин, 2021

2021 / Россия
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О фильме

Осень 1943 года. После долгих месяцев изнуряющей позиционной войны, большая часть батальона майора Беляева была уничтожена. Лейтенант Лобода докладывает, что не в силах ничего противопоставить немецким снайперам – асам, хозяйничающим на передовой. Одна надежда на пополнение, в числе которого должны прибыть и опытные снайперы. Но долгожданная колонна попадает под немецкий авианалет. В результате погибают все, кроме горстки солдат и молодого охотника из Якутии – Егора Чээрина. Встретив остатки пополнения, лейтенант Лобода принимает решение проверить молодого якута в качестве снайпера. В первом же бою Егору удается проявить себя. Он вступает в схватку с немецкими снайперами и меняет баланс сил на передовой.

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Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2021
Возраст 12+
Прокатчик Самокат
Режиссер
Дмитрий Кольцов
В ролях
Айтал Степанов
Александр Казанцев
Даниил Журавлев
Дмитрий Кольцов
Павел Погодаев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рядовой Чээрин 1 постер
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Рядовой Чээрин смотреть онлайн

Рядовой Чээрин
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за 1 рубль
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Кадры из фильма Все кадры
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