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A Russian Youth

Мальчик русский, 2018

2018 / Россия
5.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает историю юного простака Алеши, ушедшего добровольцем на Восточный фронт Первой мировой войны. В первом же сражении немцы совершают газовую атаку, и в результате неисправности своего противогаза Алеша полностью теряет зрение. После этого он становится “слухачом” и отслеживает передвижение вражеских самолетов. А ритмы войны отражает репетиция симфонического оркестра… 

  • Фильм создан при поддержке Министерства Культуры РФ и правительства города Санкт-Петербург
  • Художественный руководитель проекта — Александр Николаевич Сокуров
  • Съемки проходили в Петербурге и области, на фортах Кронштадта и на улицах Выборгского замка. В масштабных сценах были задействованы и петербургские актеры, и непрофессиональные исполнители
  • Это уже четвертый совместный проект Фонда Александра Сокурова «Пример интонации» и киностудии «Ленфильм»
  • Мировая премьера «Мальчика русского» пошла на фестивале Берлинале
  • Режиссер фильма Александр Золотухин был одним из студентов Александра Сокурова в его мастерской в Нальчике, и фильм снят с финансовой поддержкой фонда Сокурова «Пример интонации».
  • Для воссоздания декораций Первой мировой войны использовались многие архивные материалы, в том числе антикварный реквизит, костюмы и военная техника. Для углубления визуального стиля фильма использовалась цветокоррекция, имитирующая вид выцветшей кинопленки.
  • Главной проблемой на стадии предпродакшена стали трудности с поиском актеров. Исполнителя главной роли режиссер нашел перед самым началом съемок: Владимир Королев был воспитанником детского дома, что определенно вписывалось в концепцию картины.
  • Музыка, которую исполняет оркестр – это Третий концерт и «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова. По мнению создателей, эти произведения великого композитора особенно точно отражают настроение выбранной ими эпохи.

 «Мальчик русский» – это история о простом деревенском парне, ушедшем в 1916 году добровольцем на войну и в первом же бою потерявшем зрение. «Слухачами» в Первую мировую называли солдат, которые с помощью громадных акустических раструбов «прослушивали небо», обнаруживая вражеские аэропланы.

5.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 6 февраля 2020
Премьера в мире 10 февраля 2019
Возраст 12+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Александр Золотухин
Александр Золотухин
В ролях
Владимир Королев
Владимир Королев
Михаил Бутурлов
Михаил Бутурлов
Артем Лещик
Артем Лещик
Сергей Двойников
Сергей Двойников
Данил Тябин
Данил Тябин
Все актеры и съемочная группа
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Мальчик русский смотреть онлайн

Мальчик русский
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Следом за Кантемиром Балаговым, покорившим в 2017 году Канны своей «Теснотой», мировые фестивали отправился штурмовать другой ученик мастерской Александра Сокурова в Нальчике — Александр Золотухин. В секции «Форум» Берлинского фестиваля состоялась мировая премьера его дебютной полнометражной работы «Мальчик русский». Помимо «Кислоты» Александра Горчилина, представленной в «Панораме», это единственная картина российского режиссёра…
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gorodovoi5 1 февраля 2020, 13:28
Просто дрянь , по кадрам которые показали .Но по моменту где парнишка одевает повязку , похоже про крепость ОСОВЕЦ "" АТАКУ МЕРТВЕЦОВ ""( 1915 ГОД )
tavolga 22 марта 2020, 12:26
Вспомнилась идея Льва Гумилева о народах, об их развитии, расцвете. Почему так пронзительно безрассуден мальчик в своём стремлении не просто жить, а… Читать дальше…
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