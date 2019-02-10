Мальчик русский, 2018

Фильм рассказывает историю юного простака Алеши, ушедшего добровольцем на Восточный фронт Первой мировой войны. В первом же сражении немцы совершают газовую атаку, и в результате неисправности своего противогаза Алеша полностью теряет зрение. После этого он становится “слухачом” и отслеживает передвижение вражеских самолетов. А ритмы войны отражает репетиция симфонического оркестра…
«Мальчик русский» – это история о простом деревенском парне, ушедшем в 1916 году добровольцем на войну и в первом же бою потерявшем зрение. «Слухачами» в Первую мировую называли солдат, которые с помощью громадных акустических раструбов «прослушивали небо», обнаруживая вражеские аэропланы.