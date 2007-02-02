В Риме, на знаменитой студии Чинечита в мае 1939 года идут съемки фильма по знаменитой опере «ТОСКА». На съемках встречаются итальянский продюсер, английский актер и немецкая актриса. Любовь, страсть и ревность пропитывают съемки, а вокруг все уже дышит предчувствием надвигающейся войны…
СтранаИталия / Великобритания / Венгрия
Продолжительность1 час 42 минуты
Год выпуска2007
Премьера в мире2 февраля 2007
Дата выхода
12 марта 2009
Россия
16+
12 марта 2009
Казахстан
2 февраля 2007
США
12 марта 2009
Украина
ПроизводствоBuskin Film, Creative Partners Ltd., Box Film
Другие названия
The Moon and the Stars, A Lua e as Estrelas, A Hold és a csillagok, Brilho das Estrelas, Mesiac a hviezdy, O ouranos me t' astra, W blasku gwiazd, Луната и звездите