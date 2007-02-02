Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Звезды под Луною
Звезды под Луною

The Moon and the Stars 18+
О фильме

В Риме, на знаменитой студии Чинечита в мае 1939 года идут съемки фильма по знаменитой опере «ТОСКА». На съемках встречаются итальянский продюсер, английский актер и немецкая актриса. Любовь, страсть и ревность пропитывают съемки, а вокруг все уже дышит предчувствием надвигающейся войны…
Страна Италия / Великобритания / Венгрия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 2 февраля 2007
Дата выхода
12 марта 2009 Россия 16+
12 марта 2009 Казахстан
2 февраля 2007 США
12 марта 2009 Украина
Производство Buskin Film, Creative Partners Ltd., Box Film
Другие названия
The Moon and the Stars, A Lua e as Estrelas, A Hold és a csillagok, Brilho das Estrelas, Mesiac a hviezdy, O ouranos me t' astra, W blasku gwiazd, Луната и звездите
Режиссер
Джон Ирвин
В ролях
Джонатан Прайс
Джонатан Прайс
Альфред Молина
Альфред Молина
Катрин МакКормак
Катрин МакКормак
Андраш Балинт
Роберто Пурвис
Роберто Пурвис
Все актеры и съемочная группа
Кадры из фильма
