Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Блокпост Блокпост
Киноафиша Фильмы Блокпост

Блокпост, 1998

1998 / Россия
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Время действия — 1996 год. Место действия — Северный Кавказ. Территория войны… Хотя на экране войны почти нет. Просто солдатские будни. Просто ежедневный быт одного подразделения российской армии. Просто в каком-то горном ауле была так называемая «зачистка», в ходе которой взорвалась мина и погиб пацан-калека, и теперь взвод, проводивший «зачистку», отправлен начальством на блокпост в окрестностях какого-то относительно тихого поселка, чтобы уберечь солдат от мести со стороны жителей того самого горного аула.

Парни в военной форме ждут, когда «где-то там» улягутся страсти, а пока спят, едят, курят травку, по очереди перепихиваются с девчонкой, за услуги которой расплачиваются патронами… Патронами, которые, совершив закономерный круговорот, окажутся в стволе снайперской винтовки неуловимого стрелка-одиночки, постоянно и неусыпно наблюдающего за блокпостом…

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1998
Премьера в России 15 августа 1998
Премьера в мире 15 августа 1998
Возраст 16+
Режиссер
Александр Рогожкин
Александр Рогожкин
В ролях
Андрей Краско
Андрей Краско
Сергей Гусинский
Денис Кириллов
Роман Романцов
Кирилл Ульянов
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Война
Война (2002)
8.642858
Фильм находится в подборках
Фильмы про Чечню Фильмы про Чечню
Боевики про Чечню Боевики про Чечню
Постер фильма Блокпост 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Ушел из жизни режиссер Александр Рогожкин, снявший «Особенности национальной охоты» и «Кукушку» Сообщается, что постановщик долгое время болел.
Написать
25 октября 2021 10:48
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Приложение киноафиши