Блокпост, 1998

Время действия — 1996 год. Место действия — Северный Кавказ. Территория войны… Хотя на экране войны почти нет. Просто солдатские будни. Просто ежедневный быт одного подразделения российской армии. Просто в каком-то горном ауле была так называемая «зачистка», в ходе которой взорвалась мина и погиб пацан-калека, и теперь взвод, проводивший «зачистку», отправлен начальством на блокпост в окрестностях какого-то относительно тихого поселка, чтобы уберечь солдат от мести со стороны жителей того самого горного аула.

Парни в военной форме ждут, когда «где-то там» улягутся страсти, а пока спят, едят, курят травку, по очереди перепихиваются с девчонкой, за услуги которой расплачиваются патронами… Патронами, которые, совершив закономерный круговорот, окажутся в стволе снайперской винтовки неуловимого стрелка-одиночки, постоянно и неусыпно наблюдающего за блокпостом…