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Постер фильма Иван Никулин - русский матрос
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Киноафиша Фильмы Иван Никулин - русский матрос

Иван Никулин - русский матрос

Ivan Nikulin - russkiy matros 18+
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О фильме

В основе фильма - реальный факт из публикации газеты "Красный флот".
Лето 1942 года. Моряки черноморского флота Иван Никулин и Василий Клевцов возвращаются в свои экипажи. В поезде к ним присоединяются другие матросы. Неожиданно путь эшелону преграждает фашистский десант. Краснофлотцы дают решительный отпор, но вынужденые далее следовать своим ходом, организовывают партизанский отряд во главе с Иваном Никулиным - и продолжают героический путь к Черному морю.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1944
Премьера в мире 3 января 1944
Дата выхода
3 января 1944 Россия
Производство Мосфильм
Другие названия
Ivan Nikulin - russkiy matros, Ivan Nikulin: Russian Sailor, Иван Никулин - русский матрос
Режиссер
Игорь Савченко
В ролях
Иван Переверзев
Иван Переверзев
Борис Чирков
Борис Чирков
Степан Каюков
Эраст Гарин
Эраст Гарин
Зоя Федорова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.7
Оцените 14 голосов
5.6 IMDb
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