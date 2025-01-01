В основе фильма - реальный факт из публикации газеты "Красный флот".
Лето 1942 года. Моряки черноморского флота Иван Никулин и Василий Клевцов возвращаются в свои экипажи. В поезде к ним присоединяются другие матросы. Неожиданно путь эшелону преграждает фашистский десант. Краснофлотцы дают решительный отпор, но вынужденые далее следовать своим ходом, организовывают партизанский отряд во главе с Иваном Никулиным - и продолжают героический путь к Черному морю.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 30 минут
Год выпуска1944
Премьера в мире3 января 1944
Дата выхода
3 января 1944
Россия
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
Ivan Nikulin - russkiy matros, Ivan Nikulin: Russian Sailor, Иван Никулин - русский матрос