Повесть о настоящем человеке, 1948

По книге Бориса Полевого. В основе драматической истории - реальные факты биографии летчика-истребителя Алексея Маресьева. Сбитый в бою над оккупированной территорией, он три недели пробирался по заснеженным лесам, пока не попал к партизанам. Потеряв обе ноги, герой впоследствии проявляет удивительную силу характера, вновь садится за штурвал самолета и пополняет счет воздушных побед над врагом.

Фильм, пользовавшийся огромной популярностью в первые послевоенные годы, и сегодня поражает силой эмоционального воздействия...