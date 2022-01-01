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Повесть о настоящем человеке Повесть о настоящем человеке
Киноафиша Фильмы Повесть о настоящем человеке

Повесть о настоящем человеке, 1948

1948 / СССР
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

По книге Бориса Полевого. В основе драматической истории - реальные факты биографии летчика-истребителя Алексея Маресьева. Сбитый в бою над оккупированной территорией, он три недели пробирался по заснеженным лесам, пока не попал к партизанам. Потеряв обе ноги, герой впоследствии проявляет удивительную силу характера, вновь садится за штурвал самолета и пополняет счет воздушных побед над врагом.

Фильм, пользовавшийся огромной популярностью в первые послевоенные годы, и сегодня поражает силой эмоционального воздействия...

7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1948
Премьера в мире 21 октября 1948
Возраст 6+
Режиссер
Александр Столпер
Александр Столпер
В ролях
Павел Кадочников
Павел Кадочников
Николай Охлопков
Алексей Дикий
Василий Меркурьев
Василий Меркурьев
Тамара Макарова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Повесть о настоящем человеке 1 постер
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Повесть о настоящем человеке
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Кадры из фильма Все кадры
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