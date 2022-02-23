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Сирийская соната, 2022

2022 / Россия
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О фильме

В центре сюжета история двух людей. Он – дирижер знаменитого симфонического оркестра, выступающего с концертом на российской военной базе. Она – журналист, приехавшая сделать репортаж с места событий. С первых минут знакомства между ними вспыхивают чувства, но их первый романтический вечер в далекой чужой стране становится единственным и полностью меняет их жизнь. Гостиницу захватывают террористы. За главными героями начинается настоящая охота. Единственной надеждой на спасение становится бывший муж журналистки. Только вот у не так давно расставшихся супругов - жесткий и неразрешимый конфликт. Теперь судьба героев оказывается в руках того, кто всегда мечтал отомстить.

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Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 23 февраля 2022
Премьера в мире 23 февраля 2022
Возраст 16+
Телеканал Первый канал
Режиссер
Олег Погодин
Олег Погодин
В ролях
Константин Лавроненко
Константин Лавроненко
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Елена Север
Елена Север
Максим Коновалов
Максим Коновалов
Николай Шрайбер
Николай Шрайбер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сирийская соната 1 постер
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