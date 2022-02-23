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Постер фильма Сирийская соната
4.2
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4.2

Сирийская соната

, 2022
Siriyskaya sonata
Россия / военный, мелодрама, триллер / 18+
Постер фильма Сирийская соната
4.2

О фильме

В центре сюжета история двух людей. Он – дирижер знаменитого симфонического оркестра, выступающего с концертом на российской военной базе. Она – журналист, приехавшая сделать репортаж с места событий. С первых минут знакомства между ними вспыхивают чувства, но их первый романтический вечер в далекой чужой стране становится единственным и полностью меняет их жизнь. Гостиницу захватывают террористы. За главными героями начинается настоящая охота. Единственной надеждой на спасение становится бывший муж журналистки. Только вот у не так давно расставшихся супругов - жесткий и неразрешимый конфликт. Теперь судьба героев оказывается в руках того, кто всегда мечтал отомстить.

В ролях

Константин Лавроненко
Константин Лавроненко
Viktor Fevralev
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Sergey
Елена Север
Елена Север
Tatyana Stebeltsova
Максим Коновалов
Максим Коновалов
Николай Шрайбер
Николай Шрайбер
Makhotin
Антон Богданов
Антон Богданов
Эдуард Чекмазов
Эдуард Чекмазов
Сергей Аброскин
Сергей Аброскин
Игорь Гордин
Игорь Гордин
Feliks
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Belyakovich
Светлана Чуйкина
Светлана Чуйкина
Софья Лебедева
Софья Лебедева
Kseniya
Режиссер Олег Погодин
Сценарист Павел Косов, Илья Тилькин, Сергей Востриков
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 23 февраля 2022
Премьера в мире 23 февраля 2022

Где посмотреть фильм

ИВИ
Другие названия
Siriyskaya sonata, Сирийская соната, Moya lubimaya, Моя любимая

Рейтинг фильма

4.2
Оцените 16 голосов
4 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025
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