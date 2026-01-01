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Постер фильма Рядовой Бенджамин
6.2
Киноафиша Фильмы Рядовой Бенджамин
6.2

Рядовой Бенджамин

, 1980
Private Benjamin
США / военный, комедия / 18+
Постер фильма Рядовой Бенджамин
6.2

О фильме

После серьезного душевного потрясения девушка из хорошей семьи поступает на службу в вооруженные силы. Казалось бы, армия — не самое лучшее место для девушек, но для нашей героини казарма оказалась чуть ли не единственным местом, где она чувствует себя в своей тарелке…

В ролях

Голди Хоун
Голди Хоун
Judy Benjamin
Айлин Бреннан
Capt. Doreen Lewis
Арманд Ассанте
Арманд Ассанте
Henrí Trémont
Роберт Уэббер
Роберт Уэббер
Col. Clay Thornbush
Сэм Уонамейкер
Сэм Уонамейкер
Teddy Benjamin
Барбара Барри
Harriet Benjamin
Мэри Кэй Плэйс
Мэри Кэй Плэйс
Pvt. Mary Lou Glass
Гарри Дин Стэнтон
Гарри Дин Стэнтон
Sgt. Jim Ballard
Альберт Брукс
Альберт Брукс
Yale Goodman
Алан Оппенхаймер
Rabbi
Режиссер Ховард Зифф
Сценарист Нэнси Мейерс, Чарльз Шайер, Харви Миллер
Композитор Билл Конти
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1980
Премьера в мире 6 октября 1980
Дата выхода
7 октября 1980 Россия 16+
13 марта 1981 Австралия
26 февраля 1981 Великобритания 15
24 сентября 1981 Германия
15 октября 1980 Греция
3 апреля 1981 Ирландия 15
7 октября 1980 Казахстан
26 марта 1981 Нидерланды
6 октября 1980 США
7 октября 1980 Украина
6 октября 1980 Швеция 15
18 апреля 1981 Япония R18+
MPAA R
Бюджет $9 500 000
Сборы в мире $69 847 348
Производство Warner Bros.
Другие названия
Private Benjamin, La pícara recluta, La bidasse, La recluta Benjamin, Schütze Benjamin, A Recruta Benjamin, Benjamin közlegény, Benjamin, recrut fara voie, Een vrouw voor het leger, Eiline Bendžamin, Ena trello zizanio, Loucuras de Uma Recruta, Menig Benjamin, Rekrut Benjamin, Soldato Giulia agli ordini, Szeregowiec Benjamin, Tjejen som gjorde lumpen, Tyttö joka kävi intin, Vojačka Benjaminová, Vojín Benjaminová, Ενα τρελό ζιζάνιο, Редник Бенджамин, Рядова Бенджамін, Рядовий Бенджамін, Рядовой Бенджамин, プライベート・ベンジャミン, 小迷糊當大兵, Ένα τρελό ζιζάνιο

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 15 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Judy Benjamin Кажется, меня послали не туда.
Capt. Doreen Lewis Ага.
Judy Benjamin Видишь ли, я в армию вступила, но в другую армию. В ту, где кондоминиумы и отдельные комнаты.

Отзывы о фильме

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