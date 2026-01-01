После серьезного душевного потрясения девушка из хорошей семьи поступает на службу в вооруженные силы. Казалось бы, армия — не самое лучшее место для девушек, но для нашей героини казарма оказалась чуть ли не единственным местом, где она чувствует себя в своей тарелке…
|7 октября 1980
|Россия
|16+
|13 марта 1981
|Австралия
|26 февраля 1981
|Великобритания
|15
|24 сентября 1981
|Германия
|15 октября 1980
|Греция
|3 апреля 1981
|Ирландия
|15
|7 октября 1980
|Казахстан
|26 марта 1981
|Нидерланды
|6 октября 1980
|США
|7 октября 1980
|Украина
|6 октября 1980
|Швеция
|15
|18 апреля 1981
|Япония
|R18+