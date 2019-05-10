Братство, 2019

Павел Лунгин широко известен своими глубокими и эмоциональными работами, такими как «Остров» и «Дама Пик». В это раз режиссер обратил свое внимание на события Афганской войны. В картине снимаются Кирилл Пирогов («Питер FM», «Жмурки»), Ян Цапник («Гоголь.Вий», «Лёд»), Виталий Кищенко («Рок», «Анна Каренина. История Вронского»), Василий Буткевич («Котел», «Хороший мальчик») и другие.

Фильм рассказывает историю молодого лейтенанта Василия Желязникова по прозвищу Грек. В самом конце Афганской войны, когда основные боевые действия уже закончены, перед дивизией стоит задача - вернуться домой через перевал, на котором засела опасная банда. Греку нужно обеспечить проход своих любой ценой. Фильм основан на реальных событиях – воспоминаниях старших офицеров службы внешней разведки.

В 1988 году, незадолго до начала вывода советских войск из Афганистана, разведчики 108-ой мотострелковой дивизии по приказу руководства пытается договориться с вражеским командованием о безопасном проходе через перевал Саланга. Переговоры осложняются тем, что в плен к Инженеру Хошему, лидеру контролирующей перевал группировки, попадает военный пилот, сын высокопоставленного чиновника советской армии.

Пока генералы и моджахеды пытаются договориться между собой, солдаты разведки выживают как умеют. Один из них, скорый дембель, безжалостно грабит афганский караван, другой, сытый прапорщик, спекулирует среди душманов советской тушенкой, а третий, офицер КГБ, вынужден вступить в сговор с лидером местной группировки бандитов и пропустить конвой с героином, чтобы не допустить очередного кровопролития.

Одуревшие от постоянной опасности и бессмысленности этой войны разведчики пытаются выжить и сохранить остатки рассудка среди негостеприимных перевалов гор Киндукуш. Но когда под угрозой окажутся жизни их товарищей, все политические причины отойдут в сторону. Смогут ли солдаты 108-ой дивизии вернуться домой?