Братство, 2019

Павел Лунгин широко известен своими глубокими и эмоциональными работами, такими как «Остров» и «Дама Пик». В это раз режиссер обратил свое внимание на события Афганской войны. В картине снимаются Кирилл Пирогов («Питер FM», «Жмурки»), Ян Цапник («Гоголь.Вий», «Лёд»), Виталий Кищенко («Рок», «Анна Каренина. История Вронского»), Василий Буткевич («Котел», «Хороший мальчик») и другие.
Фильм рассказывает историю молодого лейтенанта Василия Желязникова по прозвищу Грек. В самом конце Афганской войны, когда основные боевые действия уже закончены, перед дивизией стоит задача - вернуться домой через перевал, на котором засела опасная банда. Греку нужно обеспечить проход своих любой ценой. Фильм основан на реальных событиях – воспоминаниях старших офицеров службы внешней разведки.
В 1988 году, незадолго до начала вывода советских войск из Афганистана, разведчики 108-ой мотострелковой дивизии по приказу руководства пытается договориться с вражеским командованием о безопасном проходе через перевал Саланга. Переговоры осложняются тем, что в плен к Инженеру Хошему, лидеру контролирующей перевал группировки, попадает военный пилот, сын высокопоставленного чиновника советской армии.
Пока генералы и моджахеды пытаются договориться между собой, солдаты разведки выживают как умеют. Один из них, скорый дембель, безжалостно грабит афганский караван, другой, сытый прапорщик, спекулирует среди душманов советской тушенкой, а третий, офицер КГБ, вынужден вступить в сговор с лидером местной группировки бандитов и пропустить конвой с героином, чтобы не допустить очередного кровопролития.
Одуревшие от постоянной опасности и бессмысленности этой войны разведчики пытаются выжить и сохранить остатки рассудка среди негостеприимных перевалов гор Киндукуш. Но когда под угрозой окажутся жизни их товарищей, все политические причины отойдут в сторону. Смогут ли солдаты 108-ой дивизии вернуться домой?
1988 год. Афганская война заканчивается, но путь наших солдат домой лежит через опасные территории, которые контролируют моджахеды. Молодой лейтенант Василий Железняков по прозвищу Грек отважен и находчив и сразу привлекает к себе внимание службы разведки. Теперь от него зависит безопасный проход через перевал, который контролирует один из самых жестоких бандитов. Чтобы дивизия вернулась на родину с наименьшими потерями, Греку придется самому остаться у него в заложниках. Цена любой его ошибки – жизнь.