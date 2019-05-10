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Братство, 2019

2019 / Россия
5.8 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6
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Военная драма Павла Лунгина!
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Павел Лунгин широко известен своими глубокими и эмоциональными работами, такими как «Остров» и «Дама Пик». В это раз режиссер обратил свое внимание на события Афганской войны. В картине снимаются Кирилл Пирогов («Питер FM», «Жмурки»), Ян Цапник («Гоголь.Вий», «Лёд»), Виталий Кищенко («Рок», «Анна Каренина. История Вронского»), Василий Буткевич («Котел», «Хороший мальчик») и другие. 

Фильм рассказывает историю молодого лейтенанта Василия Желязникова по прозвищу Грек. В самом конце Афганской войны, когда основные боевые действия уже закончены, перед дивизией стоит задача - вернуться домой через перевал, на котором засела опасная банда. Греку нужно обеспечить проход своих любой ценой. Фильм основан на реальных событиях – воспоминаниях старших офицеров службы внешней разведки.

В 1988 году, незадолго до начала вывода советских войск из Афганистана, разведчики 108-ой мотострелковой дивизии по приказу руководства пытается договориться с вражеским командованием о безопасном проходе через перевал Саланга. Переговоры осложняются тем, что в плен к Инженеру Хошему, лидеру контролирующей перевал группировки, попадает военный пилот, сын высокопоставленного чиновника советской армии.

Пока генералы и моджахеды пытаются договориться между собой, солдаты разведки выживают как умеют. Один из них, скорый дембель, безжалостно грабит афганский караван, другой, сытый прапорщик, спекулирует среди душманов советской тушенкой, а третий, офицер КГБ, вынужден вступить в сговор с лидером местной группировки бандитов и пропустить конвой с героином, чтобы не допустить очередного кровопролития.

Одуревшие от постоянной опасности и бессмысленности этой войны разведчики пытаются выжить и сохранить остатки рассудка среди негостеприимных перевалов гор Киндукуш. Но когда под угрозой окажутся жизни их товарищей, все политические причины отойдут в сторону. Смогут ли солдаты 108-ой дивизии вернуться домой?

  • Фильм основан на воспоминаниях служившего в Афганистане директора ФСБ Николая Ковалева. Во время случайной встречи с Павлом Лунгиным Ковалев рассказал режиссеру, что хотел бы сделать честный фильм об Афганской войне и посвятить его своим однополчанам. Во время войны Ковалев занимался в основном тем, что вел переговоры с моджахедами, например, о выводе войск с вражеских территорий, вербовки агентов и выкупа советских солдат. Его деятельность точно отражена в фильме.
  • Фильм вышел в тридцатую годовщину окончания вывода советских войск из Афганистана. Сам Ковалев не дожил до премьеры картины всего месяц: в начале апреля он скончался от болезни.
  • Сценарий был написан сыном режиссера фильма Павла Лунгина, Александром. Вдвоем они сидели в архивах, исследуя записи времен войны, документы и воспоминания ее участников. В итоге сценарий фильма был собран по кусочкам из маленьких историй ветеранов войны.
  • Изначально полагалось, что и постановкой фильма займется Александр Лунгин. Он даже летал в Афганистан, чтобы почувствовать атмосферу мест, в которых проходили бои, но в конце концов кресло режиссера досталось Лунгину-старшему.
  • Фильм снимался при поддержки Министерства культуры и Министерства обороны РФ. Мединский выделил Лунгину половину бюджета фильма на безвозвратной основе, а Шойгу распорядился предоставить съемочной группе необходимую военную технику.
  • По словам Павла Лунгина, фильм призван напомнить зрителю, что убийство не может быть нормой.
  • Выпуск фильма в российский планировался на девятое мая, но за месяц до премьеры министр культуры РФ Владимир Мединский предложил Лунгину подобрать другую дату, чтобы не возмущать ветеранов и участников военных действий провокационным содержанием фильма в День Победы. В итоге премьера была перенесена ровно на день, на десятое мая. Также был отменен показ фильма на ММКФ: составители программы фестиваля заменили его на корректный документальный фильм про президента Горбачева. Президент ММКФ Никита Михалков, который объяснил это решение тем, что картина оскорбляет ветеранов боевых действий в Афганистане. Он также заявил, что фильм средний и состоит в основном из клише. В ответ Лунгин заявил, что Михалков просто «испугался проблем».
  • Фильм снимался в высокогорном ауле Гуниб, в Буйнакске и в старом городе Дербента.
  • В фильме содержится несколько анахронизмов, например, японская магнитола Panasonic и Волга 3102 с новой приборной панелью, выпуск которых начался спустя много лет после предполагаемого времени действия.
  • По словам Павла Лунгина, фильм посвящен тридцатилетию вывода советских войск из Афганистана.
  • Самого Николая Ковалева, автора воспоминаний, которые легли в основу картины, Лунгин назвал образцом “негероического героизма”.
  • Изначально фильм планировали снимать в Узбекистане или Таджикистане. Проведение съемок на натуре в Дагестане стало идеей художника-постановщика Сергея Февралева. С 2005 года Февралев пять раз бывал в Дагестане и являлся знатоком здешних мест.
  • В феврале 2018 года фильм был показан на Берлинском кинофестивале.
  • При производственном бюджете в 270 миллионов рублей в прокате картина заработала всего 48 миллионов.
  • В съемках батальных сцен принимали участие настоящие военные. Оружие также было частично предоставлено военными, остальную часть нашли реквизиторы “Мосфильма”.
  • Чтобы максимально использовать световой день, членам съемочной группы приходилось вставать в 4 утра и практически сразу отправляться из мест проживания к локациям для съемок.

1988 год. Афганская война заканчивается, но путь наших солдат домой лежит через опасные территории, которые контролируют моджахеды. Молодой лейтенант Василий Железняков по прозвищу Грек отважен и находчив и сразу привлекает к себе внимание службы разведки. Теперь от него зависит безопасный проход через перевал, который контролирует один из самых жестоких бандитов. Чтобы дивизия вернулась на родину с наименьшими потерями, Греку придется самому остаться у него в заложниках. Цена любой его ошибки – жизнь.

5.8 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 10 мая 2019
Премьера онлайн 19 января 2021
Премьера в мире 10 мая 2019
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Павел Лунгин
Павел Лунгин
В ролях
Кирилл Пирогов
Кирилл Пирогов
Ян Цапник
Ян Цапник
Виталий Кищенко
Виталий Кищенко
Федор Лавров
Федор Лавров
Василий Буткевич
Василий Буткевич
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Братство 2 постера
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Наша рецензия
Скандалы сопровождают «Братство» уже давно. У фильма сменились три даты премьеры: изначальное шестое декабря перенеслось на девятое мая, а после давления со стороны властей сдвинулось ещё на день. Фильм активно критикуют, обвиняют в искажении исторических событий и русофобии. Даже специальный показ «Братства» войнам-афганцам лишь усугубил ситуацию. Многие реальные участники войны якобы увидели в фильме личное оскорбление. Логично, что зритель пойдёт на фильм Лунгина в…
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Marat Begulov 24 апреля 2019, 15:53
Хотелось бы назвать уважаемым тебя Славин, да вот воздержусь. На кого работаешь, не на "моссад" ли случаем. Такое ощущение , что мы с тобой… Читать дальше…
Дмитрий Иванов 4 мая 2019, 11:16
Славин Игорь давно разоблаченный негодяй . Сослуживцы славина в МО России взяли справку по наградам . У славина только одна медаль … Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Братство» Павла Лунгина не выйдет в прокат в День Победы Премьеру отодвинут на несколько дней.
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15 апреля 2019 10:26
В Совфеде потребовали перенести выход фильма Павла Лунгина «Братство» с 9 мая Инициатором этого стал сенатор Игорь Морозов.
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27 марта 2019 13:26
Фильм «Братство» Павла Лунгина был представлен на 105-м Российском Кинорынке Премьера фильма «Братство» Павла Лунгина состоится в конце 2018 года. Режиссер уже закончил работу над монтажом ленты, и ее фрагменты были продемонстрированы на  105-м Российском
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25 апреля 2018 00:15
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