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Кинопоэма о строительстве форпоста обороны на Тихом океане, где образовался «советский Вавилон» из бывших красных партизан, староверов, колхозников, кулаков, бандитов и прочего пестрого люда.
«Я не раскрою здесь никакой военной тайны, если буду утверждать, что через несколько лет у нас может быть война. Будет огромная мировая война, участниками которой мы обязательно должны быть... Нужно готовить наше оружие к бою. Нужно победить, и тогда перед нами откроются совершенно неслыханные перспективы...» А.Довженко. (1935)
|6 ноября 1935
|СССР
|27 декабря 1935
|США