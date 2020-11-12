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Постер фильма Аэроград
6.0
Киноафиша Фильмы Аэроград
6.0

Аэроград

, 1935
Aerograd
СССР / драма, военный / 18+
Постер фильма Аэроград
6.0

О фильме

Кинопоэма о строительстве форпоста обороны на Тихом океане, где образовался «советский Вавилон» из бывших красных партизан, староверов, колхозников, кулаков, бандитов и прочего пестрого люда.

«Я не раскрою здесь никакой военной тайны, если буду утверждать, что через несколько лет у нас может быть война. Будет огромная мировая война, участниками которой мы обязательно должны быть... Нужно готовить наше оружие к бою. Нужно победить, и тогда перед нами откроются совершенно неслыханные перспективы...» А.Довженко. (1935)

В ролях

Михаил Астангов
Степан Шагайда
Stepan 'Tiger Death' Glushak
Борис Добронравов
Anikiy Shabanov
Владимир Уральский
Елена Максимова
Михаил Яншин
Михаил Яншин
Сергей Столяров
Сергей Столяров
Vladimir Glushak - pilot
Степан Шкурат
Vasil Khudyakov - izmennik rodiny
G. Tsoi
Van-Lin
N. Tabunasov
Young Chukcha
L. Kan
Samurai
I. Kim
Samurai
Режиссер Александр Довженко
Сценарист Александр Довженко
Композитор Дмитрий Борисович Кабалевский
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1935
Премьера в мире 6 ноября 1935
Дата выхода
6 ноября 1935 СССР
27 декабря 1935 США

Где посмотреть фильм

ОККО, YouTube
Производство Мосфильм, Ukrainfilm, Gosudarstvennoe Upravlenie Kinematografii i fotografii (GUKF)
Другие названия
Aerograd, Air City, Frontier, Аероград, Аэроград

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 15 голосов
6 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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