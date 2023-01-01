Орел приземлился, 1976

В ноябре 1943 года Уинстон Черчилль собирается посетить базу британских ВВС в районе Норфолка, а затем провести уик-энд в его живописных окрестностях. Это большая удача для нацистского руководства. Незадолго до того Гитлеру приходит в голову безумная мысль похитить британского премьера. По приказу Гиммлера и шефа Абвера адмирала Канариса ретивый полковник Радль находит ирландца Лайма Дэвлина, ненавидящего англичан активиста ирландской освободительной армии, и разжалованного командира парашютного подразделения Курта Штайнера. Отступать ему некуда, и он принимает предложение. Как только группа коммандос под его руководством высаживается на британский берег под видом польских солдат, становится ясно, что дерзкий план вполне осуществим…