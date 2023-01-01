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Орел приземлился Орел приземлился
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Eagle Has Landed

Орел приземлился, 1976

1976 / Великобритания
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

В ноябре 1943 года Уинстон Черчилль собирается посетить базу британских ВВС в районе Норфолка, а затем провести уик-энд в его живописных окрестностях. Это большая удача для нацистского руководства. Незадолго до того Гитлеру приходит в голову безумная мысль похитить британского премьера. По приказу Гиммлера и шефа Абвера адмирала Канариса ретивый полковник Радль находит ирландца Лайма Дэвлина, ненавидящего англичан активиста ирландской освободительной армии, и разжалованного командира парашютного подразделения Курта Штайнера. Отступать ему некуда, и он принимает предложение. Как только группа коммандос под его руководством высаживается на британский берег под видом польских солдат, становится ясно, что дерзкий план вполне осуществим…

6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1976
Премьера в России 25 декабря 1976
Премьера в мире 24 декабря 1976
Возраст 18+
MPAA PG
Режиссер
Джон Стерджес
В ролях
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
Дженни Агаттер
Дженни Агаттер
Энтони Куэйл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Орел приземлился 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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