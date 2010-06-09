Команда А, 2010

“Команда-А” — это лучший боевой секретный отряд армии США, состоящий всего из четырех человек: безумного пилота по прозвищу “Воющий псих” — капитана Мердока; мастера переговоров и маскировки лейтенанта Темплтона “Красавчика” Пека; десантника и мастера рукопашного боя сержанта Боско Би Эй Баракуса; их доблестного командира, полковника Джона “Ганнибала” Смита.
Крутизна и дерзость отряда раздражает многих военных, которые считают их методы ведения операций непрофессиональными. В итоге именно неумение подчиниться приказу подводит четверку: “Команда-А” вмешивается в операцию по захвату матриц для печати долларов. И хотя сначала все проходит успешно, дальнейшие события приводят к захвату матриц террористами. Вся вина падает на отряд, “Команду-А” распускают, а ее членов отправляют под трибунал.
Через полгода “Команде-А” выпадает шанс покинуть места заключения, довести дело до конца и вернуть себе доброе имя, но делать это всё придется, разумеется, неофициально. Они соглашаются, но проблема в том, что эти ребята не умеют работать тихо...
У Би Эй Баракуса на костяшках пальцев набиты татуировки “Fool” и “Pity” (“Дурак” и “Жалость”). Это дань уважения популярной фразе Мистера Ти из фильма “Рокки 3”: “Мне жаль этого дурака!” Вопреки распространенному мнению, Мистер Ти никогда не произносил эту фразу в сериале “Команда-А”.
Планировалось снять продолжение, но сиквел был отменен из-за небольших кассовых сборов этого фильма.
Мать актера Шарлто Копли запрещала ему смотреть сериал “Команда-А” 1983 года из-за насилия на экране, но иногда он смотрел его по ночам и в гостях у друзей. Первое, что сделал Копли, когда получил роль Мердока, это позвонил своей маме и сказал: “Я просто возвращаю должок за то, что ты не позволяла мне смотреть сериал, когда я был ребенком”.
Брэдли Купер настолько поднаторел в обращении с оружием, что смог перезарядить свою винтовку менее чем за четыре секунды. Это было снято, но кадр не попал в фильм.
Название отряда — “Команда-А” — звучит в фильме лишь дважды.
Когда Джон Синглтон только собирался снимать фильм, он планировал нанять Мела Гибсона на роль Ганнибала, Кристиана Бейла на роль Красавчика, Джима Керри на роль Мердока и Дуэйна Джонсона на роль Би Эй Баракуса.
В “Команде-A” 1983 года Би Эй Баракус был сержантом. В начале этого фильма он — с позором уволенный экс-капрал. После титра “Восемь лет и 80 успешных миссий спустя” он становится сержантом первого класса, о чем свидетельствуют полосы на его форме во время судебного процесса. Ганнибал, Красавчик и Мердок сохраняют свои первоначальные звания полковника, лейтенанта и капитана соответственно.
Когда Красавчик впервые видит лейтенанта Сосу, он спрашивает ее: “Ты взяла мой компакт-диск Steely Dan?”. Позже, когда он звонит ей на сотовый телефон звучит мелодия Steely Dan “Reelin' In The Years”.
Когда Ганнибал выпрыгивает из фургона, чтобы спасти Красавчика в Мексике, он держит полуавтоматическую винтовку Ruger Mini-14, ту же модель, которая появлялась в оригинальном сериале.
Во всех трех случаях, когда в фильме появляются субтитры, они написаны разными шрифтами.
Дирк Бенедикт, сыгравший Красавчика в оригинальном сериале, заявил в интервью, что сожалеет о своем появлении в эпизодической роли в фильме. Он отказался смотреть его.
Ганнибал Смит известен тем, что курит сигары. Лиам Нисон, сыгравший Ганнибала — бывший курильщик со стажем.
Махершала Али пробовался на роль Би Эй Баракуса.
В начале фильма, находясь в багдадской штаб-квартире, Ганнибал называет Пайка «мультяшным персонажем». Исполнивший роль Пайка Брайан Блум известен своими закадровыми работами в видеоиграх и мультфильмах.
Вооруженные силы США разыскивают группу ветеранов войны в Ираке по обвинению в преступлении, которого герои не совершали. Скрываясь от преследования, они успевают помогать обиженным и оскорбленным.