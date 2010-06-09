Команда А, 2010

У Би Эй Баракуса на костяшках пальцев набиты татуировки “Fool” и “Pity” (“Дурак” и “Жалость”). Это дань уважения популярной фразе Мистера Ти из фильма “Рокки 3”: “Мне жаль этого дурака!” Вопреки распространенному мнению, Мистер Ти никогда не произносил эту фразу в сериале “Команда-А”.

Планировалось снять продолжение, но сиквел был отменен из-за небольших кассовых сборов этого фильма.

Мать актера Шарлто Копли запрещала ему смотреть сериал “Команда-А” 1983 года из-за насилия на экране, но иногда он смотрел его по ночам и в гостях у друзей. Первое, что сделал Копли, когда получил роль Мердока, это позвонил своей маме и сказал: “Я просто возвращаю должок за то, что ты не позволяла мне смотреть сериал, когда я был ребенком”.

Брэдли Купер настолько поднаторел в обращении с оружием, что смог перезарядить свою винтовку менее чем за четыре секунды. Это было снято, но кадр не попал в фильм.

Название отряда — “Команда-А” — звучит в фильме лишь дважды.

Когда Джон Синглтон только собирался снимать фильм, он планировал нанять Мела Гибсона на роль Ганнибала, Кристиана Бейла на роль Красавчика, Джима Керри на роль Мердока и Дуэйна Джонсона на роль Би Эй Баракуса.

В “Команде-A” 1983 года Би Эй Баракус был сержантом. В начале этого фильма он — с позором уволенный экс-капрал. После титра “Восемь лет и 80 успешных миссий спустя” он становится сержантом первого класса, о чем свидетельствуют полосы на его форме во время судебного процесса. Ганнибал, Красавчик и Мердок сохраняют свои первоначальные звания полковника, лейтенанта и капитана соответственно.

Когда Красавчик впервые видит лейтенанта Сосу, он спрашивает ее: “Ты взяла мой компакт-диск Steely Dan?”. Позже, когда он звонит ей на сотовый телефон звучит мелодия Steely Dan “Reelin' In The Years”.

Когда Ганнибал выпрыгивает из фургона, чтобы спасти Красавчика в Мексике, он держит полуавтоматическую винтовку Ruger Mini-14, ту же модель, которая появлялась в оригинальном сериале.

Во всех трех случаях, когда в фильме появляются субтитры, они написаны разными шрифтами.

Дирк Бенедикт, сыгравший Красавчика в оригинальном сериале, заявил в интервью, что сожалеет о своем появлении в эпизодической роли в фильме. Он отказался смотреть его.

Ганнибал Смит известен тем, что курит сигары. Лиам Нисон, сыгравший Ганнибала — бывший курильщик со стажем.

Махершала Али пробовался на роль Би Эй Баракуса.

В начале фильма, находясь в багдадской штаб-квартире, Ганнибал называет Пайка «мультяшным персонажем». Исполнивший роль Пайка Брайан Блум известен своими закадровыми работами в видеоиграх и мультфильмах.