В 1975 году Годфри Реджио, человек, который провел 14 лет в молчании и молитвах, неожиданно пришел к идее снять фильм в абсолютно новом стиле. Он задумал взять образы из реальной жизни — эмоциональные, сырые, откровенные картины — и представить их в невербальной, нелинейной форме, создав, таким образом, своего рода киноконцерт, он задумал трилогию "Каци". В каждом из фильмов трилогии использован особый стиль: в первом фильме — "Койянискаци" — эффект ускоренного движения, чтобы заставить сознание воспринимать образы по-другому, во втором — "Повакаци" — замедленное движение, позволяющее сфокусировать внимание на чувственных особенностях живой природы.

"Койянискаци" с языка североамериканского индейского племени хопи переводится как "жизнь, потерявшая равновесие", и это была простая, но острая тема, в картине раскрывалась картина урбанистического общества, движущегося на фантастической скорости, отдаляющегося от естественной природы и приближающегося к веку высоких технологий. "Повакаци" переводится как "жизнь в трансформации". Картину представляли публике Джордж Лукас и Фрэнсис Форд Коппола. Для съемок режиссер отправился путешествовать по миру, на родину развивающихся наций, которых редко увидишь на экране в любом формате. В течение шести месяцев он со своей съемочной группой побывал в 12 странах, включая Индию, Египет, Бразилию, Перу, Кению, Непал и Нигерию.

В последней части трилогии — "Накойкаци", название которой означает "жизнь как война" — представляемой Стивеном Содербергом, Годфри Реджио исследует новую визуальную территорию, оказываясь среди образов продвинутых технологий и цифровой обработки, которые он называет "возрожденными образами". В отличие от предыдущих фильмов, в картине "Накойкаци" мало натурных съемок, вместо этого используется метод, названный режиссером "образ как место действия".