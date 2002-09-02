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Постер фильма Накойкаци
6.3
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6.3

Накойкаци

, 2002
Naqoyqatsi
США / военный, документальный / 18+
Постер фильма Накойкаци
6.3

Причины посмотреть

О фильме

В этом кинематографическом концерте образы извлекаются из повседневной жизни, а затем визуально изменяются с помощью новейших цифровых технологий. В результате на глазах зрителя рождается хроника перехода от мира, организованного по принципам природы, к миру, в котором доминируют технологии, синтетические и виртуальные. Крайности интимности и зрелищности, трагедии и надежды сливаются в приливной волне визуальных образов и музыки, создавая уникальный художественный опыт, отражающий видение смелого нового глобализированного мира. 

В 1975 году Годфри Реджио, человек, который провел 14 лет в молчании и молитвах, неожиданно пришел к идее снять фильм в абсолютно новом стиле. Он задумал взять образы из реальной жизни — эмоциональные, сырые, откровенные картины — и представить их в невербальной, нелинейной форме, создав, таким образом, своего рода киноконцерт, он задумал трилогию "Каци". В каждом из фильмов трилогии использован особый стиль: в первом фильме — "Койянискаци" — эффект ускоренного движения, чтобы заставить сознание воспринимать образы по-другому, во втором — "Повакаци" — замедленное движение, позволяющее сфокусировать внимание на чувственных особенностях живой природы.

"Койянискаци" с языка североамериканского индейского племени хопи переводится как "жизнь, потерявшая равновесие", и это была простая, но острая тема, в картине раскрывалась картина урбанистического общества, движущегося на фантастической скорости, отдаляющегося от естественной природы и приближающегося к веку высоких технологий. "Повакаци" переводится как "жизнь в трансформации". Картину представляли публике Джордж Лукас и Фрэнсис Форд Коппола. Для съемок режиссер отправился путешествовать по миру, на родину развивающихся наций, которых редко увидишь на экране в любом формате. В течение шести месяцев он со своей съемочной группой побывал в 12 странах, включая Индию, Египет, Бразилию, Перу, Кению, Непал и Нигерию.

В последней части трилогии — "Накойкаци", название которой означает "жизнь как война" — представляемой Стивеном Содербергом, Годфри Реджио исследует новую визуальную территорию, оказываясь среди образов продвинутых технологий и цифровой обработки, которые он называет "возрожденными образами". В отличие от предыдущих фильмов, в картине "Накойкаци" мало натурных съемок, вместо этого используется метод, названный режиссером "образ как место действия".

В ролях

Марлон Брандо
Марлон Брандо
Self
Элтон Джон
Элтон Джон
Self
Белладонна
Self
Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-Дрейфус
Self
Мадонна
Мадонна
Self
Bhagwan Mirchandani
Business Man
Jack Shamblin
Atomic Adam
Стивен Содерберг
Стивен Содерберг
Man Reflected in Digital Screens (3rd segment)
Трой Айкман
Self (at Super Bowl XXX)
Трой Айкман
Self (at Super Bowl XXX)
The Beatles
Themselves
The Beatles
Themselves
Режиссер Годфри Реджио
Сценарист Годфри Реджио
Композитор Филип Гласс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 12 июня 2003
Премьера в мире 2 сентября 2002
Дата выхода
23 июня 2003 Россия 12+
23 июня 2003 Беларусь
23 июня 2003 Казахстан
2 сентября 2002 США
23 июня 2003 Украина
MPAA PG
Бюджет $3 000 000
Сборы в мире $155 640
Производство Miramax, Qatsi Productions
Другие названия
Naqoyqatsi, Leben ist Krieg, Naqoyqatsi - Erőszakos világ, Naqoyqatsi: A Vida em Guerra, Naqoyqatsi: Life as War, Накойкатсі: Життя як війна, Накойкаци, ナコイカッツィ, 戰爭人生, 나코이카시, Naqoyqatsi - Vida em Guerra, Naqoyqatsi - Leben ist Krieg

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 10 марта 2021
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саундтрек фильма Накойкаци

Отзывы о фильме

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Интересные факты

Весь идентифицируемый материал, по-видимому, изначально снят в соотношении сторон 4/3. Похоже, это художественный выбор — воспроизводить его в "wrong" 16/9, как и часто встречающаяся негативная съёмка.

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