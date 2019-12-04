1917, 2019

Английский режиссер Сэм Мендес снял военную драму «1917» на основе рассказов своего дедушки Альфреда Мендеса, ветерана Первой мировой войны. И хотя в картине не показаны масштабные баталии и кровопролитие, она будет держать зрителя в напряжении.
Действие картины разворачивается одним апрельским днем в разгар Первой мировой войны. Генерал (его сыграл Колин Ферт) вручает двум молодым капралам Блэйку (Дин-Чарльз Чепмен) и Скофилду (Джордж Маккэй) задание — нужно доставить в другой батальон приказ об отмене наступления. Разведка выяснила, что враг укрепил позиции и наступление окажется провальным — могут погибнуть тысячи солдат.
Батальон должен отправиться в бой на рассвете следующего дня, поэтому у капралов есть выбор — отправиться с поручением днем или вечером. Обстановку нагнетает то, что брат Блэйка служит именно в этом батальоне и он хочет передать послание немедленно. Однако Скофилд предлагает дождаться темноты — там безопаснее, и, по его расчетам, они все равно доберутся вовремя. Под гнетом страха за брата Блэйк против такого предложения, и тогда друзья выдвигаются днем.
Путь капралов проходит по окопам, через заброшенные дома и военную технику. Солдаты натыкаются на горы окровавленных тел, встречают раненного врага, француженку с младенцем и сослуживцев, потерявших человечность от страха. На протяжении всего пути им приходится не раз принимать опасные и рискованные решения, чтобы выжить и доставить приказ. Все действие сопровождается бомбежкой, а усиливает эффект драмы приглушенная музыка.
Сюжет фильма основан на истории Альфреда Мендеса, дедушки режиссера. В 1917 году Альфреду исполнилось 19 лет, и его призвали в британскую армию. Солдата отправили на Западный фронт, но из-за роста в 162 см сделали посыльным.
Фильм «1917» — один из фаворитов премии «Оскар», он получил 10 номинаций, в числе которых «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».
Во время первого просмотра «1917» кажется, что он снят одним кадром. На самом деле один кадр длится максимум 9 минут. Создатели картины признались, что они просто сделали отличную склейку.
Последний фильм режиссера Сэма Мендеса был «007: Спектр», он вышел в прокат в 2015 году. А уже в июне 2018 года Стивен Спилберг вместе с компанией Amblin Partners согласились продюсировать новый проект Мендеса — военную драму «1917».
Для фильма было вырыто более 1,5 км траншей.
Прежде, чем приступить к съемкам «1917», актерам пришлось репетировать полгода.
Съемки картины «1917» проходили в окрестностях Стоунхенджа и Глазго и заняли всего три месяца — они длились с апреля по июнь 2019 года.
Одна из главных локаций фильма — французская ферма, которую съемочная команда планировала установить на равнине Солсбери, в шести милях от Стоунхенджа. Археологи были против строительных работ, потому что они могли навредить исторической ценности зоны.
1917 год, разгар Первой мировой войны. Двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат…Смогут ли они выиграть гонку со временем.