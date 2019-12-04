1917, 2019

Английский режиссер Сэм Мендес снял военную драму «1917» на основе рассказов своего дедушки Альфреда Мендеса, ветерана Первой мировой войны. И хотя в картине не показаны масштабные баталии и кровопролитие, она будет держать зрителя в напряжении.

Действие картины разворачивается одним апрельским днем в разгар Первой мировой войны. Генерал (его сыграл Колин Ферт) вручает двум молодым капралам Блэйку (Дин-Чарльз Чепмен) и Скофилду (Джордж Маккэй) задание — нужно доставить в другой батальон приказ об отмене наступления. Разведка выяснила, что враг укрепил позиции и наступление окажется провальным — могут погибнуть тысячи солдат.

Батальон должен отправиться в бой на рассвете следующего дня, поэтому у капралов есть выбор — отправиться с поручением днем или вечером. Обстановку нагнетает то, что брат Блэйка служит именно в этом батальоне и он хочет передать послание немедленно. Однако Скофилд предлагает дождаться темноты — там безопаснее, и, по его расчетам, они все равно доберутся вовремя. Под гнетом страха за брата Блэйк против такого предложения, и тогда друзья выдвигаются днем.

Путь капралов проходит по окопам, через заброшенные дома и военную технику. Солдаты натыкаются на горы окровавленных тел, встречают раненного врага, француженку с младенцем и сослуживцев, потерявших человечность от страха. На протяжении всего пути им приходится не раз принимать опасные и рискованные решения, чтобы выжить и доставить приказ. Все действие сопровождается бомбежкой, а усиливает эффект драмы приглушенная музыка.