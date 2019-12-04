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1917

1917, 2019

2019 / Великобритания / США
7.6 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Эмоциональный фильм о Первой мировой войне с совершенной визуальной подачей от режиссера Сэма Мэндеса
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Причины посмотреть Факты О фильме

Английский режиссер Сэм Мендес снял военную драму «1917» на основе рассказов своего дедушки Альфреда Мендеса, ветерана Первой мировой войны. И хотя в картине не показаны масштабные баталии и кровопролитие, она будет держать зрителя в напряжении.

Действие картины разворачивается одним апрельским днем в разгар Первой мировой войны. Генерал (его сыграл Колин Ферт) вручает двум молодым капралам Блэйку (Дин-Чарльз Чепмен) и Скофилду (Джордж Маккэй) задание — нужно доставить в другой батальон приказ об отмене наступления. Разведка выяснила, что враг укрепил позиции и наступление окажется провальным — могут погибнуть тысячи солдат.

Батальон должен отправиться в бой на рассвете следующего дня, поэтому у капралов есть выбор — отправиться с поручением днем или вечером. Обстановку нагнетает то, что брат Блэйка служит именно в этом батальоне и он хочет передать послание немедленно. Однако Скофилд предлагает дождаться темноты — там безопаснее, и, по его расчетам, они все равно доберутся вовремя. Под гнетом страха за брата Блэйк против такого предложения, и тогда друзья выдвигаются днем.

Путь капралов проходит по окопам, через заброшенные дома и военную технику. Солдаты натыкаются на горы окровавленных тел, встречают раненного врага, француженку с младенцем и сослуживцев, потерявших человечность от страха. На протяжении всего пути им приходится не раз принимать опасные и рискованные решения, чтобы выжить и доставить приказ. Все действие сопровождается бомбежкой, а усиливает эффект драмы приглушенная музыка.

Сюжет фильма основан на истории Альфреда Мендеса, дедушки режиссера. В 1917 году Альфреду исполнилось 19 лет, и его призвали в британскую армию. Солдата отправили на Западный фронт, но из-за роста в 162 см сделали посыльным.

Фильм «1917» — один из фаворитов премии «Оскар», он получил 10 номинаций, в числе которых «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».   

Во время первого просмотра «1917» кажется, что он снят одним кадром. На самом деле один кадр длится максимум 9 минут. Создатели картины признались, что они просто сделали отличную склейку.

Последний фильм режиссера Сэма Мендеса был «007: Спектр», он вышел в прокат в 2015 году. А уже в июне 2018 года Стивен Спилберг вместе с компанией Amblin Partners согласились продюсировать новый проект Мендеса — военную драму «1917».  

Для фильма было вырыто более 1,5 км траншей.

Прежде, чем приступить к съемкам «1917», актерам пришлось репетировать полгода.

Съемки картины «1917» проходили в окрестностях Стоунхенджа и Глазго и заняли всего три месяца — они длились с апреля по июнь 2019 года.

Одна из главных локаций фильма — французская ферма, которую съемочная команда планировала установить на равнине Солсбери, в шести милях от Стоунхенджа. Археологи были против строительных работ, потому что они могли навредить исторической ценности зоны.

1917 год, разгар Первой мировой войны. Двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат…Смогут ли они выиграть гонку со временем.

7.6 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 30 января 2020
Премьера онлайн 10 марта 2020
Премьера в мире 4 декабря 2019
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Сэм Мендес
Сэм Мендес
В ролях
Ричард Мэдден
Ричард Мэдден
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Марк Стронг
Марк Стронг
Дин-Чарльз Чепмен
Дин-Чарльз Чепмен
Колин Ферт
Колин Ферт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 1917 4 постера
Золотой глобус Лучший фильм (драма)
Золотой глобус Лучший режиссёр
Оскар Лучшее сведение звука
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1917 смотреть онлайн

1917
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Наша рецензия
Апрель 1917 года. Молодых солдат британской армии Скофилда и Блейка вызывают к высшему руководству. Им предстоит опасное и практически невыполнимое задание: передать в батальон, устремившийся в погоню за врагом, срочное послание. Если они опоздают, 1600 человек попадут в засаду. И среди них старший брат Блейка. О всевозможных войнах сейчас снимают часто, соревнуясь в бюджетах, спецэффектах и массовых сражениях. Подтянулся даже российский кинематограф со всевозможными историями о танках. Но…
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Елена Андреева 30 января 2020, 22:53
Я не являюсь поклонницей военных драм. Но меня впечатляет творчество Сэма Мендеса и я пошла в кино. Никогда ещё не видела настолько эмоционального,… Читать дальше…
Александра Александра 2 февраля 2020, 18:10
Тяжелый фильм. Снят хорошо, но виды жуткие. Для тех, кто не любит войну и трупы, не самое приятное зрелище. Но тема поднята правильная. И актеры хороши.
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Квентин Тарантино удручен гибридной моделью кинорелизов Он рад, что успел выпустить свой последний к настоящему моменту фильм до пандемии. 
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20 июля 2021 16:06
Сэм Мендес дебютирует на телевидении, сняв мини-сериал для Netflix Знаменитый режиссер снимет спортивную драму о мире футбола.
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