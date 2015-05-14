Непобежденный гарнизон, 2015

Гарнизон крепости «Осовец» во время Первой мировой войны героически выдерживал осаду многократно превосходивших войск противника в течение почти 10 месяцев. Не добившись успеха огнем артиллерии и многочисленными атаками, 6 августа 1915 года германские части применили против защитников крепости отравляющие газы. Однако им так и не удалось сломить оборону, более того, они были вынуждены уступить натиску чудом выжившей в газовом аду горстки бойцов. Эта контратака вошла в историю как «атака мертвецов».