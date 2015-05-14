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Киноафиша Фильмы Непобежденный гарнизон
The unfoiled fortress

Непобежденный гарнизон, 2015

2015 / Россия
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О фильме

Гарнизон крепости «Осовец» во время Первой мировой войны героически выдерживал осаду многократно превосходивших войск противника в течение почти 10 месяцев. Не добившись успеха огнем артиллерии и многочисленными атаками, 6 августа 1915 года германские части применили против защитников крепости отравляющие газы. Однако им так и не удалось сломить оборону, более того, они были вынуждены уступить натиску чудом выжившей в газовом аду горстки бойцов. Эта контратака вошла в историю как «атака мертвецов».

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Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 14 мая 2015
Премьера в мире 14 мая 2015
Возраст 18+
Режиссер
Игорь Калядин
В ролях
Игорь Калядин
Все актеры и съемочная группа
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