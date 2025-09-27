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Сухуми

, 2025
Sokhumi
Грузия / драма, исторический, военный / 18+
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В ролях

Темико Чичинадзе
Zviad Gamsakhurdia
Veronika Kalandarishvili
Liza
Гога Пипинашвили
Eduard Shevardnadze
Vaniko Tarkhnishvili
Zhiuli Shartava
Паата Инаури
Lasha
OtarAshkarelishvili
Lost boy
Giorgi Gigiberia
Gia
Levan Gabrava
Gogi
Zaal Chikobava
Besarion Gugushvili
Режиссер Giorgi Barabadze
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Грузия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 27 сентября 2025
Дата выхода
27 сентября 2025 Грузия R
Производство Bastra Films
Другие названия
Sokhumi, Sukhumi

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 6 ноября 2025

Отзывы о фильме

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