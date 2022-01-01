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Мы, русский народ
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Мы, русский народ, 1965

1965 / СССР
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

По одноименному роману Всеволода Вишневского.
Январь 1917 года. Рабочие и крестьяне России, загнанные царским правительством в окопы, вынуждены защищать чуждые им интересы царя, помещиков и эксплуататоров-капиталистов. Большевик рабочий Яков Орел, самоотверженно выполняя партийное поручение, говорит солдатам правду о войне, о революции, о том, что свержение самодержавия еще не означает освобождения трудящихся от гнета помещиков и эксплуатации капиталистов. На примере одного полка фильм отражает события, которые происходили во всей русской армии между февралем и октябрем семнадцатого года.

5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 37 минут
Год выпуска 1965
Премьера в России 13 января 1966
Премьера в мире 13 января 1966
Возраст 16+
Режиссер
Вера Строева
В ролях
Николай Гринько
Иван Савкин
Валентин Гафт
Валентин Гафт
Геннадий Некрасов
Владимир Трещалов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мы, русский народ 1 постер
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