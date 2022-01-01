Мы, русский народ, 1965

По одноименному роману Всеволода Вишневского.

Январь 1917 года. Рабочие и крестьяне России, загнанные царским правительством в окопы, вынуждены защищать чуждые им интересы царя, помещиков и эксплуататоров-капиталистов. Большевик рабочий Яков Орел, самоотверженно выполняя партийное поручение, говорит солдатам правду о войне, о революции, о том, что свержение самодержавия еще не означает освобождения трудящихся от гнета помещиков и эксплуатации капиталистов. На примере одного полка фильм отражает события, которые происходили во всей русской армии между февралем и октябрем семнадцатого года.