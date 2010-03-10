Облава, 2010

История трех еврейских семей, основанная на реальных фактах. Главные герои оказываются в самом эпицентре событий, произошедших 16 и 17 июля 1942 года, когда французские полицейские задержали более 12 тысяч евреев и держали их на стадионе Вель-д`Ив. Условия содержания были ужасные, около сотни узников покончили жизнь самоубийством, а каждого, кто пытался бежать, расстреливали на месте. После шести дней в Вель-д`Иве евреев депортировали во французские лагеря Дранси, Бон-ла-Роланд и Питивьер, откуда потом этапировали в немецкие лагеря смерти.

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