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Облава Облава
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La rafle

Облава, 2010

2010 / Германия / Франция / Венгрия
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
История трех еврейских семей, основанная на реальных фактах. Главные герои оказываются в самом эпицентре событий, произошедших 16 и 17 июля 1942 года, когда французские полицейские задержали более 12 тысяч евреев и держали их на стадионе Вель-д`Ив. Условия содержания были ужасные, около сотни узников покончили жизнь самоубийством, а каждого, кто пытался бежать, расстреливали на месте. После шести дней в Вель-д`Иве евреев депортировали во французские лагеря Дранси, Бон-ла-Роланд и Питивьер, откуда потом этапировали в немецкие лагеря смерти.
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 28 июля 2011
Премьера в мире 10 марта 2010
Прокатчик RWS
Режиссер
Розлин Бош
В ролях
Жан Рено
Жан Рено
Мелани Лоран
Мелани Лоран
Гад Элмале
Хьюго Левердез
Джозеф Вейсманн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Облава 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
le_balafre 2 апреля 2015, 12:51
Бойкотирую этот фильм. Задолбали этими фильмами про гонения на евреев. Холокостовый психоз.

Лучше бы хоть один правдивый фильм про Вторую Мировую сняли, вместо этих выдумок и шлака.
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Режиссер «Облавы» Розлин Бош снимет мини-сериал о 15-летней охоте на нациста Адольфа Эйхмана Сценарий шестисерийного проекта уже готов, и продюсеры в ближайшее время представят его вещателям.
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21 февраля 2022 14:41
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