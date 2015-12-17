Томас – молодой человек, которого не слишком любят родители. Однажды он находит душевное успокоение в немецкой исламской общине, где встречает девушку из Турции и влюбляется в нее. Постепенно он узнает незнакомую для себя религию, знакомится с ее историей и красивыми традициями. Во имя любви он отрекается от родных, сжигает свои вещи и, приняв новую веру, отправляется под новым именем в Чечню, где полным ходом ведутся боевые действия. С собой он берет только маленькую видеокамеру в надежде зафиксировать происходящее в его новой жизни. Дома его ждет любимая супруга и маленький сын.