Томас – молодой человек, которого не слишком любят родители. Однажды он находит душевное успокоение в немецкой исламской общине, где встречает девушку из Турции и влюбляется в нее. Постепенно он узнает незнакомую для себя религию, знакомится с ее историей и красивыми традициями. Во имя любви он отрекается от родных, сжигает свои вещи и, приняв новую веру, отправляется под новым именем в Чечню, где полным ходом ведутся боевые действия. С собой он берет только маленькую видеокамеру в надежде зафиксировать происходящее в его новой жизни. Дома его ждет любимая супруга и маленький сын.
Немецкий юноша Томас, обработанный исламскими радикалами и становится одним из ваххабитов под именем Хамза, а его история, показывает как легко молодому человеку попасть под влияние людей, кажется, желающих ему добра, а в реальности просто использующих доверчивых юношей, для того чтобы нести смерть и разрушение ни в чем не повинным гражданам.
История службы русских разведчиков Алексея Басаргина и его друга Дмитрия Родина идущих по следу боевиков, рассказывает о буднях простых и честных парней, искренне выполняющих свою работу.
|17 декабря 2015
|Россия
|Экспонента
|18+
|Беларусь
|Казахстан
|Украина