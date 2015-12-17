Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «На помощь! » 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Без комментариев
Постер фильма Без комментариев
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Без комментариев

Без комментариев

NO COMMENT 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Томас – молодой человек, которого не слишком любят родители. Однажды он находит душевное успокоение в немецкой исламской общине, где встречает девушку из Турции и влюбляется в нее. Постепенно он узнает незнакомую для себя религию, знакомится с ее историей и красивыми традициями. Во имя любви он отрекается от родных, сжигает свои вещи и, приняв новую веру, отправляется под новым именем в Чечню, где полным ходом ведутся боевые действия. С собой он берет только маленькую видеокамеру в надежде зафиксировать происходящее в его новой жизни. Дома его ждет любимая супруга и маленький сын.

  • Фильм базируется на событиях, происходивших в действительности, материалы частично состоят из видеосъемок, которые вели боевики и спецназовцы.
  • Киноленту называют фильмом-предупреждением, а режиссер ставил перед собой задачу разобраться, как в экстремистские организации вербуют новых участников, которые затем становятся террористами.
  • Основная идея картины – антимилитаризм. По словам Артема Темникова, режиссера фильма, войны вообще не должны происходить в веке, где есть множество способов вести переговоры. Люди должны научиться компромиссам и адекватному диалогу, считает он.

Немецкий юноша Томас, обработанный исламскими радикалами и становится одним из ваххабитов под именем Хамза, а его история, показывает как легко молодому человеку попасть под влияние людей, кажется, желающих ему добра, а в реальности просто использующих доверчивых юношей, для того чтобы нести смерть и разрушение ни в чем не повинным гражданам.
История службы русских разведчиков Алексея Басаргина и его друга Дмитрия Родина идущих по следу боевиков, рассказывает о буднях простых и честных парней, искренне выполняющих свою работу.

Без комментариев - трейлер
Без комментариев  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 17 декабря 2015
Дата выхода
17 декабря 2015 Россия Экспонента 18+
17 декабря 2015 Беларусь
17 декабря 2015 Казахстан
17 декабря 2015 Украина
Сборы в мире $2 975
Производство Faktura Film, Rome #3 Studio, Studio Third Rome
Другие названия
No Comment, Без комментариев, 无可奉告
Режиссер
Артем Темников
Артем Темников
В ролях
Александр Новин
Александр Новин
Леонард Проксауф
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев
Евгений Орехов
Сергей Терещенко
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Без комментариев
9 рота 7.4
9 рота (2005)
Жанна 6.9
Жанна (2022)
Кровь 5.4
Кровь (2018)
Икария 0.0
Икария
Фильм находится в подборках
Фильмы про социальный конфликт Фильмы про социальный конфликт
Антивоенные фильмы Антивоенные фильмы
Лучшие отечественные фильмы про войну Лучшие отечественные фильмы про войну
Фильмы про секретных агентов и спец службу Фильмы про секретных агентов и спец службу
Боевики про Чечню Боевики про Чечню

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 15 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Без комментариев - трейлер
Без комментариев Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше