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Wings

Крылья, 1927

1927 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Два молодых человека Джек Пауэлл и Дэвид Армстронг из одного небольшого городка влюблены в Сильвию Льюис. Однако Сильвия отвечает взаимностью Дэвиду, а Джек не замечает влюбленную в него соседскую девчонку Мэри Престон. После вступления США в Первую Мировую войну юноши попадают в авиационный корпус и становятся не только ассами, но и друзьями.

Стараясь быть ближе к Джеку, Мэри присоединяется к женскому механизированному корпусу, но война охватила большие расстояния и они почти не встречаются. Один единственный раз, Мэри находит Джека в увольнении, но в таком виде, что он ее не узнает и встреча печально заканчивается для самой Мэри. Меж тем, между друзьями произошла размолвка, и они улетают в бой, не примирившись, что в итоге приводит к трагической развязке — это война…

 

6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 1927
Премьера в мире 19 мая 1927
Режиссер
Уильям Уэллмен
В ролях
Клара Боу
Чарльз Бадди Роджерс
Ричард Арлен
Эль Брендел
Ричард Таккер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Крылья 2 постера
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