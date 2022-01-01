Крылья, 1927

Два молодых человека Джек Пауэлл и Дэвид Армстронг из одного небольшого городка влюблены в Сильвию Льюис. Однако Сильвия отвечает взаимностью Дэвиду, а Джек не замечает влюбленную в него соседскую девчонку Мэри Престон. После вступления США в Первую Мировую войну юноши попадают в авиационный корпус и становятся не только ассами, но и друзьями.

Стараясь быть ближе к Джеку, Мэри присоединяется к женскому механизированному корпусу, но война охватила большие расстояния и они почти не встречаются. Один единственный раз, Мэри находит Джека в увольнении, но в таком виде, что он ее не узнает и встреча печально заканчивается для самой Мэри. Меж тем, между друзьями произошла размолвка, и они улетают в бой, не примирившись, что в итоге приводит к трагической развязке — это война…