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Декабрьская жара, 2008

2008 / Эстония
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

29-ое ноября, 1924 год. Кажется, коммунистическое чудовище больше не угрожает Эстонской Республики. Молодая супружеская пара Танель и Анна пытаются справиться с нуждой. Будучи эстонским военным и работницей связного центра, герои еле-еле сводят концы с концами. Они решают ехать в Париж в поисках лучшей жизни. В это самое время у границ скапливаются войска, в Таллинне скрываются мятежники и повсюду работают агитаторы.

1-го декабря утром, в день отъезда, Танель и Анна отправляются на Балтийский вокзал, где оказываются свидетелями попытки государственного переворота. Оба попадают в лапы мятежников, их разлучают. Анна попадает в руки лидера коммунистов, с которым ее связывает общее прошлое. Танель, однако, вынужден сражаться во имя свободы как своей страны, так и своей жены… Продолжит ли свое существование молодая и хрупкая Эстонская Республика?

6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 16 октября 2008
Режиссер
Аско Казе
В ролях
Серго Варес
Тыну Карк
Тамбет Туйск
Кармен Микивер
Айн Лутсепп
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Декабрьская жара 1 постер
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