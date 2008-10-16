Декабрьская жара, 2008

29-ое ноября, 1924 год. Кажется, коммунистическое чудовище больше не угрожает Эстонской Республики. Молодая супружеская пара Танель и Анна пытаются справиться с нуждой. Будучи эстонским военным и работницей связного центра, герои еле-еле сводят концы с концами. Они решают ехать в Париж в поисках лучшей жизни. В это самое время у границ скапливаются войска, в Таллинне скрываются мятежники и повсюду работают агитаторы.

1-го декабря утром, в день отъезда, Танель и Анна отправляются на Балтийский вокзал, где оказываются свидетелями попытки государственного переворота. Оба попадают в лапы мятежников, их разлучают. Анна попадает в руки лидера коммунистов, с которым ее связывает общее прошлое. Танель, однако, вынужден сражаться во имя свободы как своей страны, так и своей жены… Продолжит ли свое существование молодая и хрупкая Эстонская Республика?