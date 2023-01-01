Берлин 41-го. Долетали сильнейшие, 2017

Документальный фильм о героической миссии советских лётчиков в самом начале Великой Отечественной войны – авиаударам по Берлину в августе 1941 года.

Не многим известно, что авиация СССР впервые нанесла авиаудары по Берлину уже через 6 недель после начала Великой Отечественной войны. Исторический фильм режиссёра Кристины Козловой рассказывает о героизме советских лётчиков и о цене, которую они заплатили, чтобы в штаб могло прийти сообщение: ««Моё местоположение Берлин. Задание выполнили, возвращаемся домой».

Германия участвовала во Второй мировой войне с 1939 года, но жители Берлина, далёкие от боевых действий, многие месяцы не ощущали на себе весь ужас войны. Министр нацистской пропаганды Геббельс в своих речах утверждал, что немецкая столица находится в полной безопасности, но его словам не долго суждено было оставаться правдой. Командование ВМФ СССР спланировала рисковый авианалёт на Берлин в ответ на бомбардировку Москвы и других советских городов, содрогавшихся от вражеских бомб.