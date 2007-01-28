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Постер фильма Человеческий фактор
6.1
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6.1

Человеческий фактор

, 2007
La question humaine
Франция / исторический, мюзикл, драма, военный / 18+
Постер фильма Человеческий фактор
6.1

О фильме

Симон работает психологом в отделе кадров нефтехимического предприятия SCFrab, дочернем предприятии немецкой транснациональной корпорации, где он занимается подбором персонала. Дирекция завода обеспокоена душевным состоянием генерального директора. Симону поручают составить психолого-медицинское заключение. Общение с директором заставляет Симона кардинально пересмотреть отношение к жизни и к самому себе…

В ролях

Матье Амальрик
Матье Амальрик
Simon
Микаэль Лонсдаль
Mathias Jüst
Эдит Скоб
Эдит Скоб
Lucy Jüst
Жан-Пьер Кальфон
Karl Rose
Реми Карпентье
Jacques Paolini
Лу Кастель
Arie Neumann
Валери Древиль
Lynn Sanderson
Летиция Спигарелли
Louisa
Дэльфин Шийо
Isabelle
Николя Мори
Николя Мори
Tavera
Режиссер Николас Клотц
Сценарист François Emmanuel, Элизабет Персеваль
Композитор Syd Matters
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 28 января 2007
Дата выхода
14 ноября 2008 Испания
12 сентября 2007 Франция
Бюджет €600 000
Сборы в мире $692 575
Производство Sophie Dulac Productions, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), CinéCinéma
Другие названия
La question humaine, A Questão Humana, Czynnik ludzki, Heartbeat Detector, La cuestión humana, The Human Question, Человеческий фактор, 人性问题

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 14 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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