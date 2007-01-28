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Симон работает психологом в отделе кадров нефтехимического предприятия SCFrab, дочернем предприятии немецкой транснациональной корпорации, где он занимается подбором персонала. Дирекция завода обеспокоена душевным состоянием генерального директора. Симону поручают составить психолого-медицинское заключение. Общение с директором заставляет Симона кардинально пересмотреть отношение к жизни и к самому себе…
|14 ноября 2008
|Испания
|12 сентября 2007
|Франция