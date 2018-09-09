Где соприкасаются руки, 2018

Действие фильма происходит в Германии 1944 года. 15-летняя Лейна – дитя смешанного брака. Ее отец – афроамериканец, а мать – немка. Она живет в постоянном страхе, ведь ее цвет кожи – это пятно, портящее чистоту крови. Когда девушка влюбляется в сына высокопоставленного офицера СС, то понимает, что ее положение становится только хуже. Их роман обречен на трагедию, но разве может этот факт помешать первой чистой любви?