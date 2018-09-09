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Где соприкасаются руки Где соприкасаются руки
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Where Hands Touch

Где соприкасаются руки, 2018

2018 / Великобритания
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит в Германии 1944 года. 15-летняя Лейна – дитя смешанного брака. Ее отец – афроамериканец, а мать – немка. Она живет в постоянном страхе, ведь ее цвет кожи – это пятно, портящее чистоту крови. Когда девушка влюбляется в сына высокопоставленного офицера СС, то понимает, что ее положение становится только хуже. Их роман обречен на трагедию, но разве может этот факт помешать первой чистой любви?

  • Создатели планировали приступить к съемкам ленты еще в 2009 году. В тот же период проект активно продвигали на кинофестивале в Каннах. Но начать съемки в том году так и не получилось.
  • Большую часть сцен снимали в Бельгии в ноябре 2016 года. Съемочная группа завершила работу в декабре на острове Мэн.
  • Права на распространение картины приобрела студия Sony Pictures Worldwide Acquisitions в мае 2017 года. Однако компания не может транслировать фильм в нескольких странах Европы, а также в Австралии. В США ленту распространяет другая студия.
  • Режиссер Амма Асанте сама написала сценарий к фильму.
  • У исполнительницы главной роли в действительности афро-американские корни со стороны матери, и датские – со стороны отца. На момент съемок ей исполнилось 18 лет.

Действие разворачивается в 1944 году в Германии Третьего рейха. Дочь коренной немки и темнокожего мужчины Лейна влюбляется в Лутца, сына высокопоставленного офицера СС. Между подростками завязывается нежная дружба, но выдержит ли она давление общества, помешанного на «чистоте крови»?

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 9 сентября 2018
Возраст 16+
Режиссер
Амма Асанте
В ролях
Эбби Корниш
Эбби Корниш
Амандла Стенберг
Амандла Стенберг
Кристофер Экклстон
Кристофер Экклстон
Джордж МакКэй
Джордж МакКэй
Том Свит
Том Свит
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Где соприкасаются руки 2 постера
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саундтрек фильма Где соприкасаются руки
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