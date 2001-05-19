Заговор, 2001

Зимой 1942 года мечта Гитлера о мировом господстве превратилась в кошмар. 20 января того далёкого года 15 официальных лиц рейха приняли участие в конференции в пригороде Берлина.

Эта встреча, куда съехались командиры подразделений «СС» и министры из правительства, была организована майором «СС» Адольфом Эйхманом под прямым руководством самого Рейнхарда Гейдриха. Предполагалось, что конференция станет комфортным мероприятием с яствами и винами, но под внешним лоском и вежливой атмосферой скрывалось чудовищное намерение.

После окончания собрания судьба шести миллионов людей была предрешена, запустилась огромная и безжалостная машина по уничтожению человеческих существ.