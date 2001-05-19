Заговор, 2001

В январе 1942 года, когда Соединенные Штаты вступают во Вторую мировую войну, под Берлином собирается конференция высших чинов Третьего рейха. Генерал СС Гейдрих и его помощник, подполковник Эйхман, созывают собрание, чтобы обсудить «эвакуацию» немецких евреев и других нежелательных лиц, что по сути означало их уничтожение в концентрационных лагерях. Чтобы приступить к этому окончательному решению еврейского вопроса, они должны изменить мнение небольшой группы людей, выступающих против этой идеи, во главе с канцлером Кретцингером…
Зимой 1942 года мечта Гитлера о мировом господстве превратилась в кошмар. 20 января того далёкого года 15 официальных лиц рейха приняли участие в конференции в пригороде Берлина.
Эта встреча, куда съехались командиры подразделений «СС» и министры из правительства, была организована майором «СС» Адольфом Эйхманом под прямым руководством самого Рейнхарда Гейдриха. Предполагалось, что конференция станет комфортным мероприятием с яствами и винами, но под внешним лоском и вежливой атмосферой скрывалось чудовищное намерение.
После окончания собрания судьба шести миллионов людей была предрешена, запустилась огромная и безжалостная машина по уничтожению человеческих существ.