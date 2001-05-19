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Conspiracy

Заговор, 2001

2001 / США / Великобритания
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

В январе 1942 года, когда Соединенные Штаты вступают во Вторую мировую войну, под Берлином собирается конференция высших чинов Третьего рейха. Генерал СС Гейдрих и его помощник, подполковник Эйхман, созывают собрание, чтобы обсудить «эвакуацию» немецких евреев и других нежелательных лиц, что по сути означало их уничтожение в концентрационных лагерях. Чтобы приступить к этому окончательному решению еврейского вопроса, они должны изменить мнение небольшой группы людей, выступающих против этой идеи, во главе с канцлером Кретцингером…

  • Дом, показанный, когда генерал Рейнхард Гейдрих летит на конференцию, – это тот самый дом, где произошла конференция. Однако внутренняя часть дома, показанного в фильме, была построена с нуля в одном из голливудских павильонов. 
  • Создатели использовали почти театральный стиль постановки фильма. Актеры были в костюмах своих персонажей от начала до конца каждого съемочного дня. Декорация строилась с твердыми стенами и потолками, чтобы усилить реалистичность обстановки и устранить любые задержки при смене камеры или настроек освещения.
  • Поскольку записи Ванзейской конференции не сохранились, незначительные детали, такие как расположение кресел за столом для переговоров и так далее, зависели от предположений создателей и не основывались на исторических свидетельствах.

Зимой 1942 года мечта Гитлера о мировом господстве превратилась в кошмар. 20 января того далёкого года 15 официальных лиц рейха приняли участие в конференции в пригороде Берлина.

Эта встреча, куда съехались командиры подразделений «СС» и министры из правительства, была организована майором «СС» Адольфом Эйхманом под прямым руководством самого Рейнхарда Гейдриха. Предполагалось, что конференция станет комфортным мероприятием с яствами и винами, но под внешним лоском и вежливой атмосферой скрывалось чудовищное намерение.

После окончания собрания судьба шести миллионов людей была предрешена, запустилась огромная и безжалостная машина по уничтожению человеческих существ.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 19 мая 2001
Возраст 18+
Режиссер
Фрэнк Пирсон
В ролях
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Колин Ферт
Колин Ферт
Иэн МакНис
Иэн МакНис
Кевин МакНэлли
Кевин МакНэлли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Заговор 2 постера
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