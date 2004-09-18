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Молчание моря Молчание моря
Киноафиша Фильмы Молчание моря
Le Silence de la mer

Молчание моря, 2004

2004 / Франция / Бельгия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

Тихий провинциальный французский городок времен Второй мировой войны. В дом, где живет молодая учительница музыки Жанна и ее дедушка Андре, вселяется молодой немецкий офицер Вернер.

Андре и Жанна не могут повлиять на присутствие «гостя», который вдобавок занял комнату погибших родителей Жанны. Поэтому хозяева дома протестуют единственным доступным способом — молчанием. Они не разговаривают с Вернером и не отвечают на его вопросы. Однако молчание Жанны таит в себе не только неприязнь к незваному гостю…

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 18 сентября 2004
Режиссер
Пьер Бутрон
В ролях
Жюли Деларме
Мишель Галабрю
Тома Жуанне
Мари Бюнель
Мари Бюнель
Тимоти Ферран
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Молчание моря 1 постер
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