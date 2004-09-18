Молчание моря, 2004

Тихий провинциальный французский городок времен Второй мировой войны. В дом, где живет молодая учительница музыки Жанна и ее дедушка Андре, вселяется молодой немецкий офицер Вернер.



Андре и Жанна не могут повлиять на присутствие «гостя», который вдобавок занял комнату погибших родителей Жанны. Поэтому хозяева дома протестуют единственным доступным способом — молчанием. Они не разговаривают с Вернером и не отвечают на его вопросы. Однако молчание Жанны таит в себе не только неприязнь к незваному гостю…