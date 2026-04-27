Davy Crockett Республика. Мне нравится, как звучит это слово. Оно значит, что люди могут жить свободно, говорить свободно, приходить и уходить, покупать и продавать, быть пьяными или трезвыми — как им вздумается. Некоторые слова вызывают у тебя чувство. Республика — одно из тех слов, что сжимают горло — такое же сжатие, которое испытывает мужчина, когда его малыш делает первый шаг или когда его первый ребёнок бреется и издаёт свой первый мужской звук. Некоторые слова способны согреть сердце. Республика — одно из таких слов.