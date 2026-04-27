6.9
6.9

Аламо

, 1960
The Alamo
США / приключения, боевик, исторический, вестерн, драма, военный / 18+
О фильме

США, 1836 год. Генерал Санта Анна во главе огромной армии мексиканских повстанцев терроризирует Техас. Американское военное командование решает положить конец бесчинствам Санта Анны, но для этого необходимо собрать разрозненные силы. Чтобы замедлить продвижение противника, начальство приказывает полковнику Трэвису и небольшой группе его солдат любой ценой удержать форт Аламо, лежащий на пути мексиканцев.

В ролях

Джон Уэйн
Ричард Уидмарк
Лоуренс Харви
Фрэнки Авалон
Патрик Уэйн
Линда Кристал
Режиссер Джон Уэйн
Сценарист Джеймс Эдвард Грант
Композитор Dimitri Tiomkin
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 1960
Премьера онлайн 27 апреля 2026
Премьера в мире 23 октября 1960
Дата выхода
6 апреля 1962 Австрия 12
26 октября 1960 Великобритания
23 октября 1960 Германия
30 октября 1961 Дания 11
28 июля 1961 Ирландия PG
17 февраля 1961 Италия
24 октября 1960 США
21 декабря 1960 Франция
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $6 334
Производство Batjac Productions, The Alamo Company
Другие названия
The Alamo, Alamo, El Álamo, Аламо, Alama Fedaileri, Álamo, Aramo, La battaglia di Alamo, O Álamo, Άλαμο, アラモ（1960）, 边城英烈传, 邊城英烈傳, 锦绣山河烈士血, 阿拉莫

Рейтинг фильма

6.9
6.8 IMDb

Цитаты

Davy Crockett Республика. Мне нравится, как звучит это слово. Оно значит, что люди могут жить свободно, говорить свободно, приходить и уходить, покупать и продавать, быть пьяными или трезвыми — как им вздумается. Некоторые слова вызывают у тебя чувство. Республика — одно из тех слов, что сжимают горло — такое же сжатие, которое испытывает мужчина, когда его малыш делает первый шаг или когда его первый ребёнок бреется и издаёт свой первый мужской звук. Некоторые слова способны согреть сердце. Республика — одно из таких слов.

