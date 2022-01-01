Птаха, 1984

Фильм снят по одноименному роману-бестселлеру Уильяма Уортона о дружбе двух несхожих юношей — ранимого, впечатлительного Птахи и задиристого весельчака Эла. Они противоположности, но есть между ними и общее. Мясорубка Вьетнама сделает их другими людьми.



Эл не сможет уже быть таким беззаботным весельчаком, а Птаха и вовсе уйдет в себя, «двинется» рассудком, возомнив себя птицей. Ради их прежней дружбы, Эл должен достучаться до своего друга, вернуть ему здравый рассудок, вытащить человека из птичьей клетки, в которую тот добровольно заключил себя, прячась от ужасов войны.