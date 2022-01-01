Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Птаха Птаха
Киноафиша Фильмы Птаха
Birdy

Птаха, 1984

1984 / США
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Фильм снят по одноименному роману-бестселлеру Уильяма Уортона о дружбе двух несхожих юношей — ранимого, впечатлительного Птахи и задиристого весельчака Эла. Они противоположности, но есть между ними и общее. Мясорубка Вьетнама сделает их другими людьми.

Эл не сможет уже быть таким беззаботным весельчаком, а Птаха и вовсе уйдет в себя, «двинется» рассудком, возомнив себя птицей. Ради их прежней дружбы, Эл должен достучаться до своего друга, вернуть ему здравый рассудок, вытащить человека из птичьей клетки, в которую тот добровольно заключил себя, прячась от ужасов войны.

6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1984
Премьера в России 21 декабря 1984
Премьера в мире 14 декабря 1984
Возраст 16+
Режиссер
Алан Паркер
Алан Паркер
В ролях
Мэттью Модайн
Мэттью Модайн
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Джон Харкинс
Сэнди Бэрон
Карен Янг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Птаха 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Птаха смотреть онлайн

Птаха
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Птаха
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Related video
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Приложение киноафиши