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Ни шагу назад

18+
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О фильме

История советского офицера-артиллериста Виктора Суханова, которого Великая Отечественная Война застает на Западной границе СССР. В центре событий — молодые офицеры, оказавшиеся в первый день войны под обстрелом фашистов. Дважды попадая в плен, им удается дважды из него бежать. Всего за несколько первых дней войны героям предстояло пройти через многие испытания и потери. Они выдержали жестокий экзамен на мужество и стойкость, преданность и верность. Но лишь один их них останется в живых…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 21 февраля 2008
Дата выхода
21 февраля 2008 Россия 16+
21 февраля 2008 Казахстан
21 февраля 2008 Украина
Другие названия
Ni shagu nazad!, Ни шагу назад!
Режиссер
Виталий Воробьев
В ролях
Никита Зверев
Максим Заусалин
Максим Заусалин
Александр Ильин
Александр Ильин
Андрей Фролов
Андрей Фролов
Все актеры и съемочная группа
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