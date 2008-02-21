История советского офицера-артиллериста Виктора Суханова, которого Великая Отечественная Война застает на Западной границе СССР. В центре событий — молодые офицеры, оказавшиеся в первый день войны под обстрелом фашистов. Дважды попадая в плен, им удается дважды из него бежать. Всего за несколько первых дней войны героям предстояло пройти через многие испытания и потери. Они выдержали жестокий экзамен на мужество и стойкость, преданность и верность. Но лишь один их них останется в живых…