Действие фильма разворачивается в годы Великой Отечественной войны. Мальчик по имени Ваня Солнцев потерял всех своих близких. Уставшего и голодного сироту находят бойцы Красной армии. Они оказывают Ване первую помощь и собираются отправить его в тыл, но найденыш категорически против. Желание мальчика внести свою лепту в борьбу с врагом трогает сердца командира и солдат, поэтому в конечном итоге они разрешают ему остаться. Именно в походе Ваня поймет, что военная служба - это его призвание, и решит поступить в Суворовское училище.
В годы войны наши солдаты подбирают мальчика- сироту. Он отказывается уехать в тыл и становится разведчиком, а затем остается при батарее. Когда в бою с прорвавшимися немецкими танками гибнет расчет батареи, Ваню отправляют в Суворовское училище, воспитанники которого участвуют в военном параде на Красной площади.
|16 октября 1946
|Россия
|6+