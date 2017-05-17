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Киноафиша Фильмы Сын полка

Сын полка

Syn polka 18+
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О фильме

Действие фильма разворачивается в годы Великой Отечественной войны. Мальчик по имени Ваня Солнцев потерял всех своих близких. Уставшего и голодного сироту находят бойцы Красной армии. Они оказывают Ване первую помощь и собираются отправить его в тыл, но найденыш категорически против. Желание мальчика внести свою лепту в борьбу с врагом трогает сердца командира и солдат, поэтому в конечном итоге они разрешают ему остаться. Именно в походе Ваня поймет, что военная служба - это его призвание, и решит поступить в Суворовское училище.

  • Основой для сценария послужила одноименная повесть Валентина Катаева, впервые опубликованная в 1944 году. Источником вдохновения для писателя послужил реальный случай. 
  • Судьба Юрия Янкина, исполнившего в картине главную роль, схожа с судьбой Вани Солнцева - в годы войны мальчик остался сиротой. Режиссер Василий Пронин нашел его в подмосковном детдоме и пригласил принять участие в съемках. 
  • В журнале “Костер”, вышедшем в декабре 1981 года, была опубликована статья о дальнейшей судьбе Юрия Янкина. Согласно ей, благодаря фильму мальчик смог найти своего потерянного отца, полковника Янкина.
  • В 1970 году на киностудии “Мосфильм” картина была отреставрирована и частично переозвучена.

В годы войны наши солдаты подбирают мальчика- сироту. Он отказывается уехать в тыл и становится разведчиком, а затем остается при батарее. Когда в бою с прорвавшимися немецкими танками гибнет расчет батареи, Ваню отправляют в Суворовское училище, воспитанники которого участвуют в военном параде на Красной площади.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1946
Премьера в мире 16 октября 1946
Дата выхода
16 октября 1946 Россия 6+
Производство Soyuzdetfilm
Другие названия
Syn polka, Vania l'orphelin, Az ezred fia, Der Sohn des Regiments, O mikros iros tou kosmou, Regementets son, Rykmentin poika, Sin puka, Son of the Regiment, Syn pułku, Vania het weeskind, Сын полка
Режиссер
Василий Пронин
В ролях
Юрий Янкин
Александр Морозов
Павел Волков
Николай Парфенов
Николай Парфенов
Григорий Плужник
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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