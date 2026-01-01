Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Рейтинги
6.4
Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
3 постера
Киноафиша
Фильмы
Жанна-женщина
Жанна-женщина
Joan the Woman
18+
Напомним о выходе в прокат
приключения
мистика
драма
исторический
военный
Страна
США
Продолжительность
2 часа 18 минут
Год выпуска
1916
Премьера в мире
25 декабря 1916
Дата выхода
25 декабря 1916
США
30 мая 2023
Чехия
Бюджет
$302 976
Производство
Paramount Pictures
Другие названия
Joan the Woman, Jeanne d'Arc, Az orleánsi szüz, Jeanne d'Arc - Jomfruen af Orléans (last Part 2), Jeanne d'Arc - Pigen fra Domrémy (Part 1), Joana d'Arc, Joana D'Arc - A Donzela de Orleans, Juana de Arco, Orleansin neitsyt, Жанна-женщина
Режиссер
Сесил Б. ДеМилль
В ролях
Джеральдин Фаррар
Реймонд Хаттон
Теодор Робертс
Уоллес Рид
Чарльз Клэри
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Жанна-женщина
7.7
Стачка
(1924)
7.3
Сиротки бури
(1921)
7.7
Деньги господина Арне
(1919)
6.5
Сердца мира
(1918)
7.5
Отец Сергий
(1918)
7.5
Нетерпимость
(1916)
6.6
Последний корсар
(1938)
6.7
Клеопатра
(1934)
6.8
Самсон и Далила
(1949)
6.9
Житель равнин
(1936)
Рейтинг фильма
6.4
Оцените
12
голосов
6.4
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Жанна д’Арк
Ни один меч, вынутый ради Франции, не будет опущен!
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Отзывы
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Лучшие экранизации «Грозового перевала»: у первого фильма в списке есть премия «Оскар», но люди обожают №4
Включила самый провальный ремейк Disney «Белоснежку» с 1,7 на IMDb — и не поняла хейта: вы что от сказки вообще ожидали? С ума сошли?
Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667