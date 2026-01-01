Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
Жанна-женщина

Joan the Woman 18+
Страна США
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 1916
Премьера в мире 25 декабря 1916
Дата выхода
25 декабря 1916 США
30 мая 2023 Чехия
Бюджет $302 976
Производство Paramount Pictures
Другие названия
Joan the Woman, Jeanne d'Arc, Az orleánsi szüz, Jeanne d'Arc - Jomfruen af Orléans (last Part 2), Jeanne d'Arc - Pigen fra Domrémy (Part 1), Joana d'Arc, Joana D'Arc - A Donzela de Orleans, Juana de Arco, Orleansin neitsyt, Жанна-женщина
Режиссер
Сесил Б. ДеМилль
В ролях
Джеральдин Фаррар
Реймонд Хаттон
Теодор Робертс
Уоллес Рид
Чарльз Клэри
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Жанна-женщина
Стачка 7.7
Стачка (1924)
Сиротки бури 7.3
Сиротки бури (1921)
Деньги господина Арне 7.7
Деньги господина Арне (1919)
Сердца мира 6.5
Сердца мира (1918)
Отец Сергий 7.5
Отец Сергий (1918)
Нетерпимость 7.5
Нетерпимость (1916)
Последний корсар 6.6
Последний корсар (1938)
Клеопатра 6.7
Клеопатра (1934)
Самсон и Далила 6.8
Самсон и Далила (1949)
Житель равнин 6.9
Житель равнин (1936)

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
