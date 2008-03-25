Пламя и Цитрон, 2008

Во время нацистской оккупации рыжий Бент Форшу-Вид, прозванный Пламя, и Йорген Хоген Шмит по кличке Цитрон становятся убийцами датского сопротивления. Герои подчиняются приказам некоего Винтера, который находится в прямом контакте с лидерами армий союзников. В основном герои выполняют задания по ликвидации датских коллаборационистов, но затем Винтер приказывает им убивать и немцев. Когда одна из целей говорит Бенту, что Винтер использует их для сведения своих личных счетов, у героев возникают возникают сомнения, усложненные отношениями Бента с таинственной Китти Селмер, которая может быть двойным агентом нацистов…
Копенгаген, 1944 год. Дания оккупирована немецкими войсками. Борцы Сопротивления Пламя и Цитрон работают под прикрытием, ликвидируя датских информаторов и занимаясь саботажем. Их объединяет ненависть к врагам свободы, но юный идеалист Пламя мечтает открыто выступить с оружием против захватчиков, а более чуткий Цитрон все больше втягивается в политические интриги.