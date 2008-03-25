Пламя и Цитрон, 2008

Одна на всех: 5 фильмов о Второй мировой войне из разных стран

Вторая мировая война стала трагедией всего мира. Даже страны, на чьих территориях не велись военные действия, так или иначе испытали на себе последствия этой кровавой бойни. Как и в прошлом веке, сегодня режиссеры самых разных национальностей берутся рассказывать истории о войне, напоминая зрителям о том, что она не приносит ничего, кроме смерти. В честь Дня Победы мы составили подборку кино о событиях Второй мировой войны в разных странах.