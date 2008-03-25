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Пламя и Цитрон Пламя и Цитрон
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Flammen & Citronen

Пламя и Цитрон, 2008

2008 / Дания / Чехия / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Во время нацистской оккупации рыжий Бент Форшу-Вид, прозванный Пламя, и Йорген Хоген Шмит по кличке Цитрон становятся убийцами датского сопротивления. Герои подчиняются приказам некоего Винтера, который находится в прямом контакте с лидерами армий союзников. В основном герои выполняют задания по ликвидации датских коллаборационистов, но затем Винтер приказывает им убивать и немцев. Когда одна из целей говорит Бенту, что Винтер использует их для сведения своих личных счетов, у героев возникают возникают сомнения, усложненные отношениями Бента с таинственной Китти Селмер, которая может быть двойным агентом нацистов…

  • Режиссер Оле Кристиан Мэдсен прочитал книгу «Они видели, как это происходит» о нацистском сопротивлении, когда ему было 12 лет. Его особенно привлекла история пары главных героев из-за их сложной морали, выходящей за пределы добра и зла. 
  • Визуальный стиль фильма был описан режиссером как смесь его собственных бывших фильмов, которые варьировались от «мрачных нуаров» до «снятых с рук», «визуально расслабляющих» картин. На режиссуру Мэдсена во многом повлияла великая картина Жан-Пьера Мельвиля «Армия теней» о французском Сопротивлении. 
  • Цитрон получил свое прозвище потому, что когда-то работал на заводах Citroën в Копенгагене, где саботировал немецкие легковые и грузовые автомобили.

Копенгаген, 1944 год. Дания оккупирована немецкими войсками. Борцы Сопротивления Пламя и Цитрон работают под прикрытием, ликвидируя датских информаторов и занимаясь саботажем. Их объединяет ненависть к врагам свободы, но юный идеалист Пламя мечтает открыто выступить с оружием против захватчиков, а более чуткий Цитрон все больше втягивается в политические интриги.

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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 25 марта 2008
Возраст 18+
Режиссер
Оле Кристиан Мадсен
В ролях
Туре Линдхардт
Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен
Стине Стенгаде
Стине Стенгаде
Петер Мигинд
Милле Лехфелдт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пламя и Цитрон 2 постера
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9 мая 2020 09:00
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