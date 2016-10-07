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Волынь Волынь
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Wołyń

Волынь, 2016

2016 / Польша
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

События в фильме начинаются в летние месяцы 1939 года на территории Волыни, которая на тот период относилась к землям Польши. Между главной героиней, красивой польской девушкой Зосей, и украинским хлопцем возникает сильная любовь. Однако родители девушки отдают против её воли замуж за состоятельного вдовца. Скоро началась Вторая Мировая война и муж Зоси отправляется на фронт, оставив её со своими детьми. В то время, когда поляки терпят поражения от гитлеровской армии, в родном крае девушки происходят не менее чудовищные вещи. Украинские националисты начинают все чаще нападать на польское население, вырезая мирных жителей целыми селениями.

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 7 октября 2016
Возраст 18+
Режиссер
Войчех Смажовски
В ролях
Михалина Лабач
Аркадиуш Якубик
Адриан Заремба
Изабела Куна
Яцек Брачак
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Волынь 2 постера
Висла Лучший фильм
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