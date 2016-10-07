Волынь, 2016

События в фильме начинаются в летние месяцы 1939 года на территории Волыни, которая на тот период относилась к землям Польши. Между главной героиней, красивой польской девушкой Зосей, и украинским хлопцем возникает сильная любовь. Однако родители девушки отдают против её воли замуж за состоятельного вдовца. Скоро началась Вторая Мировая война и муж Зоси отправляется на фронт, оставив её со своими детьми. В то время, когда поляки терпят поражения от гитлеровской армии, в родном крае девушки происходят не менее чудовищные вещи. Украинские националисты начинают все чаще нападать на польское население, вырезая мирных жителей целыми селениями.