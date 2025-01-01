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Киноафиша Фильмы Судьба

Судьба

Sudba 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна СССР
Продолжительность 2 часа 50 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 27 октября 1977
Дата выхода
27 октября 1977 Россия
Производство Мосфильм, Chetvyortoe Tvorcheskoe Obedinenie
Другие названия
Sudba, Całe życie Zachara, Destiny, Przeznaczenie, Судьба
В ролях
Евгений Матвеев
Евгений Матвеев
Зинаида Кириенко
Зинаида Кириенко
Ольга Остроумова
Ольга Остроумова
Юрий Яковлев
Юрий Яковлев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.9
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
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Судьба

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