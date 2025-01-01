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Страна
СССР
Продолжительность
2 часа 50 минут
Год выпуска
1977
Премьера в мире
27 октября 1977
Дата выхода
27 октября 1977
Россия
Производство
Мосфильм, Chetvyortoe Tvorcheskoe Obedinenie
Другие названия
Sudba, Całe życie Zachara, Destiny, Przeznaczenie, Судьба
В ролях
Евгений Матвеев
Зинаида Кириенко
Ольга Остроумова
Юрий Яковлев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.9
Оцените
10
голосов
7.6
IMDb
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