Загон, 1961

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о выходе в прокат О фильме Двое заключенных немецкого концлагеря – немец-антифашист и французский еврей, становятся участниками жестокого пари офицеров СС. Они должны драться друг с другом насмерть. Развернуть 6.9 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 1 час 45 минут Год выпуска 1961 Премьера в мире 1 июля 1961 Режиссер Арман Гатти В ролях Славко Белак Ханс Кристиан Бленч Михел Боуэр Все актеры и съемочная группа 1 постер

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