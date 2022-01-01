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L’Enclos

Загон, 1961

1961 / Югославия / Франция
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
Двое заключенных немецкого концлагеря – немец-антифашист и французский еврей, становятся участниками жестокого пари офицеров СС. Они должны драться друг с другом насмерть.
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1961
Премьера в мире 1 июля 1961
Режиссер
Арман Гатти
В ролях
Славко Белак
Ханс Кристиан Бленч
Михел Боуэр
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Загон 1 постер
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