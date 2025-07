Страна СССР

Продолжительность 1 час 29 минут

Год выпуска 1953

Премьера в мире 4 октября 1953

Производство Мосфильм

Другие названия

Korabli shturmuyut bastiony, Apovasis stin Kerkyra, Attack from the Sea, Hajókkal a bástyák ellen, Navarhos Ushakov, Okręty szturmują bastiony, Os Barcos Atacam os Redutos, Schiffe stürmen Bastionen, Ships Are Storming Bastions, The Ships from the Bastion, Tuliholvin alla, Корабли штурмуют бастионы