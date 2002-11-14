Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Береговая охрана
6.0
Киноафиша Фильмы Береговая охрана
6.0

Береговая охрана

, 2002
Hae anseon / Coast Guard
Южная Корея / боевик, военный, драма / 18+
Постер фильма Береговая охрана
6.0

Причины посмотреть

О фильме

Гениальный режиссер в своем новом фильме опять обращается к жанру жестокой психической драмы индивидуума и социально - критической аллегории на общество. Драма народа, разделенного в силу исторических обстоятельств границами физическими и психологическими, подчеркнута сюрреализмом сюжета фильма, к финальным титрам превращающимся в беспредельную манифестацию дьявольского зла и адской жестокости...

Капрал южнокорейского пограничного подразделения береговой охраны мечтает поймать шпиона – нарушителя государственной границы.

Однажды ночью он в упор расстреливает молодого гражданского парня, который приходит со своей девушкой на пляж. Девушка, на глазах у которой все произошло, постепенно теряет рассудок, а капрал получает орден за образцовое исполнение воинского долга. Однако, в его психическом здоровье также происходят изменения, он превращается в машину для убийств и становится большой проблемой для своих товарищей и начальников. После ряда происшествий капрала решают уволить из армии, но он отказывается сложить оружие и атакует своих бывших сослуживцев... Девушка погибшего парня окончательно сходит с ума и... становится наложницей солдат, убивших ее возлюбленного...

В ролях

Ким Чен-хак
Kim Sang-byeong
Пак Джи-а
Чан Дон Гон
Kang Sang-byeong
Пак Чи-а
Mi-yeong
Ю Хэ-джин
Ю Хэ-джин
Cheol-gu
Jin Jeong
Kim Gu-taek
Ким Ган-у
Jo Il-byeong
Park Yoon-jae
Soldier Yoon
Ким Тхэ-у
Ким Ён-джэ
Medic
Режиссер Ким Ки Дук
Сценарист Ким Ки Дук
Композитор Byung-hoon Lee, Jang Young-gyu
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2002
Премьера в мире 14 ноября 2002
Дата выхода
31 января 2004 Россия
31 января 2004 Беларусь
31 января 2004 Казахстан
31 января 2004 Украина
31 августа 2004 Франция
22 ноября 2002 Южная Корея
MPAA R
Сборы в мире $2 442 863
Производство LJ Film
Другие названия
Haeanseon, The Coast Guard, A Guarda Costeira, A parti őr, Coast Guard, Guardia costera, Hae anseon, La guardia costiera, Paza de coasta, Sahil Mühafizeçileri, Strażnik wybrzeża, Берегова охорона, Береговая охрана, コースト・ガード, 海岸線

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 25 декабря 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Береговая охрана

Отель "Птичья клетка"
Отель "Птичья клетка" драма
1998, Южная Корея
6.0
Вздох
Вздох драма
2007, Южная Корея
6.0
Самаритянка
Самаритянка драма
2003, Южная Корея
6.0
Плохой парень
Плохой парень драма
2001, Южная Корея
6.0
Крокодил
Крокодил драма
1996, Южная Корея
6.0
Весна, лето, осень, зима... и снова весна
Весна, лето, осень, зима... и снова весна драма
2003, Южная Корея / Германия
7.0
Ариран
Ариран драма, документальный
2011, Южная Корея
6.0
Время
Время драма, мелодрама
2006, Япония / Южная Корея
7.0
Мечта
Мечта драма
2008, Южная Корея
6.0
Натянутая тетива
Натянутая тетива драма
2005, Южная Корея / Япония
6.0
Адрес неизвестен
Адрес неизвестен драма
2001, Южная Корея
6.0
Реальный вымысел
Реальный вымысел криминал, драма
2000, Южная Корея
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Пару капель в мисочку — и пыль как ветром сдуло: мебель скрипит от чистоты неделю без дорогущей химии
Опытные хозяйки не знают, как заточить терку, а в моей семье не меняется с 1978 года — даже если шинковать каждый день
Женщина в автобусе откинулась так, что кресло легло на ноги? Говорю эти фразы и пассажиры тут же приходят в себя
Годами «Собачье сердце» понимали неправильно: Бортко опроверг главное заблуждение россиян о фильме
Проверим знание фамилий от А до Я — попробуйте угадать 5 фильмов по актерскому составу (тест)
Amazon воскрешает «Робокопа» спустя 39 лет — это 8 серий чистой фантастики в духе «Видоизмененного углерода»
Прямо как в «Острове проклятых»: 3 запутанных фильма для тех, кто любит, когда финал переворачивает все с ног на голову
Шибрагиных заменили красоткой из Следкома – НТВ готовит женскую версию «Первого отдела»: «Влюбился с первых кадров»
Okko исполнилось 15 лет: зрители выбрали 5 лучших российских сериалов платформы — «"Лихие" в топе, а "Трассы" нет — это шутка?»
Занимаем места и пристегиваемся — впереди тест по советским хитам: угадайте фильм СССР по кадру с транспортом
По коням — у нас тест! Попробуйте угадать фильмы СССР по лошади в кадре — редкий зритель ответит на 6 из 6
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше