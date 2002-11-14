Капрал южнокорейского пограничного подразделения береговой охраны мечтает поймать шпиона – нарушителя государственной границы.

Однажды ночью он в упор расстреливает молодого гражданского парня, который приходит со своей девушкой на пляж. Девушка, на глазах у которой все произошло, постепенно теряет рассудок, а капрал получает орден за образцовое исполнение воинского долга. Однако, в его психическом здоровье также происходят изменения, он превращается в машину для убийств и становится большой проблемой для своих товарищей и начальников. После ряда происшествий капрала решают уволить из армии, но он отказывается сложить оружие и атакует своих бывших сослуживцев... Девушка погибшего парня окончательно сходит с ума и... становится наложницей солдат, убивших ее возлюбленного...