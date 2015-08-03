ПроизводствоSchuetzle Company Productions, VMI Worldwide, Verdi Productions
Другие названия
War Pigs, A különleges alakulat, Act of Honor - L'unité War Pigs, Bastardi di guerra, Biệt Đội Cảm Tử War Pigs, Comando War Pigs, Marcas da Guerra, Oddział wyrzutków, Pühakud ja sõdurid 4: Sõja sead, Ratne svinje, Saints and Soldiers: War Pigs, Savaş Serserileri, Válečná banda, Οι μπάσταρδοι του πολέμου, Боевые свиньи, Бойни прасета, Отряд на честта, 戰豬突襲隊, 米軍極秘部隊 ウォー・ピッグス, Act of honor
Рейтинг фильма
4.3
Оцените10 голосов
4.3IMDb
Обновлено 4 сентября 2023
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