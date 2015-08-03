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Постер фильма Спецотдел WP
4.3
Киноафиша Фильмы Спецотдел WP
4.3

Спецотдел WP

, 2015
War Pigs
США / боевик, драма, военный / 18+
Постер фильма Спецотдел WP
4.3

О фильме

Боевые свиньи – спецподразделение, цель которого – уничтожить нацистов там, где они меньше всего ожидают удара.

В ролях

Люк Госс
Lieutenant Wosick
Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
Captain Picault
Микки Рурк
Микки Рурк
Colonel Redding
Ноа Сеган
Ноа Сеган
August
Чак Лиделл
Sergeant McGreevy
Стивен Люк
Preacher
Райан Келли
York
Джейк Стормоен
Frenchy
К.С. Клайд
Moffatte
Apostolos Gliarmis
Shank
Режиссер Райан Литтл
Сценарист Стивен Люк, Adam Emerson, Andrew Boodhoo Kightlinger
Композитор Алекс Харламов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 7 января 2016
Премьера в мире 3 августа 2015
Дата выхода
12 октября 2015 Австралия MA15+
14 сентября 2015 Великобритания 15
3 августа 2015 Германия 16
18 сентября 2015 США R
MPAA R
Сборы в мире $73 701
Производство Schuetzle Company Productions, VMI Worldwide, Verdi Productions
Другие названия
War Pigs, A különleges alakulat, Act of Honor - L'unité War Pigs, Bastardi di guerra, Biệt Đội Cảm Tử War Pigs, Comando War Pigs, Marcas da Guerra, Oddział wyrzutków, Pühakud ja sõdurid 4: Sõja sead, Ratne svinje, Saints and Soldiers: War Pigs, Savaş Serserileri, Válečná banda, Οι μπάσταρδοι του πολέμου, Боевые свиньи, Бойни прасета, Отряд на честта, 戰豬突襲隊, 米軍極秘部隊　ウォー・ピッグス, Act of honor

Рейтинг фильма

4.3
Оцените 10 голосов
4.3 IMDb
Обновлено 4 сентября 2023

Отзывы о фильме

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