Постер фильма Хиросима
1 постер
Хиросима

Хиросима

Hiroshima 18+
О фильме

О фильме

По повести Арата Осада «Дети атомной бомбы». Страной восходящего солнца называют японцы свою родину. Но однажды — 6 августа 1945 года — солнце над Хиросимой закрыло гигантское грибовидное облако чёрного дыма. Это американский самолёт сбросил атомную бомбу, которая в одно мгновенье превратила город в пылающее море огня. Правящая военная клика оставалась глухой к трагической судьбе города. Война до победного конца! — таков был её лозунг. Но решающее слово оставалось за народом, и народ добился окончания войны. Фильм в подробностях передает непосредственно события, когда была сброшена атомная бомба на Хиросиму, глазами мирных жителей. Общую рамку для повествования составляют размышления учителя Китагава и его учеников о бессмысленности войны и ценности мира.

Страна Япония
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1953
Бюджет $240 000
Производство East West, Japan Teachers Union
Другие названия
Hiroshima, Хиросима, ひろしま
Режиссер
Hideo Sekigawa
В ролях
Исузу Ямада
Эйдзи Окада
Yoshi Katô
Yumeji Tsukioka
Yasumi Hara
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Смотреть в кино

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Yukio Endo Я смотрел фильм под названием «Месье Верду». В этом фильме кто-то сказал: «Одно убийство делает злодеем; миллионы — героем». Я был потрясён и подумал, что это правда.
