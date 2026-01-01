По повести Арата Осада «Дети атомной бомбы». Страной восходящего солнца называют японцы свою родину. Но однажды — 6 августа 1945 года — солнце над Хиросимой закрыло гигантское грибовидное облако чёрного дыма. Это американский самолёт сбросил атомную бомбу, которая в одно мгновенье превратила город в пылающее море огня. Правящая военная клика оставалась глухой к трагической судьбе города. Война до победного конца! — таков был её лозунг. Но решающее слово оставалось за народом, и народ добился окончания войны. Фильм в подробностях передает непосредственно события, когда была сброшена атомная бомба на Хиросиму, глазами мирных жителей. Общую рамку для повествования составляют размышления учителя Китагава и его учеников о бессмысленности войны и ценности мира.