Охотник на оленей, 1978

Фильм «Охотник на оленей» снял в 1978 году Майкл Чимино. Он получил «Оскар» за лучшую картину и режиссуру. В культовой картине Чимино снялись знаменитые актеры: Роберт де Ниро, Мэрил Стрип, Джон Сэвэдж и многие другие.

Фильм рассказывает о трех американцах русского происхождения. История фокусируется на их жизнях до войны во Вьетнаме, а также во время и после нее.