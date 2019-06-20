Охотник на оленей, 1978

Фильм «Охотник на оленей» снял в 1978 году Майкл Чимино. Он получил «Оскар» за лучшую картину и режиссуру. В культовой картине Чимино снялись знаменитые актеры: Роберт де Ниро, Мэрил Стрип, Джон Сэвэдж и многие другие.
Фильм рассказывает о трех американцах русского происхождения. История фокусируется на их жизнях до войны во Вьетнаме, а также во время и после нее.
- Фильм получил 2 Оскара: за лучший фильм и лучший сценарий.
- Во время съемок Де Ниро не знал, что режиссер уговорил Кристофера Уокена по-настоящему плюнуть ему в лицо.
- В сцене, где Стивен кричит о крысах, актер не играл, он действительно боялся крыс и просил режиссера вытащить его из воды.
- Студия хотела заменить Джона Казале из-за рисков, но Роберт Де Ниро лично оплатил страховку актеру. Вскоре после выхода фильма Казале скончался.
История о трех американцах русского происхождения — их жизни до, во время и после войны во Вьетнаме.
Цитата (Queen Julia, 14/06/2014 - 17:33:28):
Мы когда это первый раз смотрели, были еще слишком наивны. Мы… Читать дальше…