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Охотник на оленей Охотник на оленей
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The Deer Hunter

Охотник на оленей, 1978

1978 / США / Великобритания
8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Охотник на оленей» снял в 1978 году Майкл Чимино. Он получил «Оскар» за лучшую картину и режиссуру. В культовой картине Чимино снялись знаменитые актеры: Роберт де Ниро, Мэрил Стрип, Джон Сэвэдж и многие другие.

Фильм рассказывает о трех американцах русского происхождения. История фокусируется на их жизнях до войны во Вьетнаме, а также во время и после нее.

- Фильм получил 2 Оскара: за лучший фильм и лучший сценарий.

- Во время съемок Де Ниро не знал, что режиссер уговорил Кристофера Уокена по-настоящему плюнуть ему в лицо.

- В сцене, где Стивен кричит о крысах, актер не играл, он действительно боялся крыс и просил режиссера вытащить его из воды.

- Студия хотела заменить Джона Казале из-за рисков, но Роберт Де Ниро лично оплатил страховку актеру. Вскоре после выхода фильма Казале скончался.

История о трех американцах русского происхождения — их жизни до, во время и после войны во Вьетнаме.

8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 3 часа 3 минуты
Год выпуска 1978
Премьера в России 20 июня 2019
Премьера онлайн 1 января 2006
Премьера в мире 9 марта 1978
Возраст 16+
Прокатчик Иноекино
Режиссер
Майкл Чимино
Майкл Чимино
В ролях
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Джон Казале
Джон Сэвэдж
Джон Сэвэдж
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Охотник на оленей 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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Вот уже полгода повторный прокат возвращает наш 1979-й и даёт понять, каково это — попасть на сеанс «Сталкера», «Чужого» или «Апокалипсиса сегодня». На днях к ним присоединился «Охотник на оленей» (1978). Шаг для дистрибьюторов во многом рискованный — фильм, конечно, важный и оскароносный, но не настолько раскрученный хит, как названные выше картины. Этим и интересен. Принято считать, что с «Охотника» в американском кино…
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Toporock 20 февраля 2016, 23:04
Цитата (yamamoto, 13/06/2014 - 23:19:58):
Цитата (Queen Julia, 14/06/2014 - 17:33:28):
Мы когда это первый раз смотрели, были еще слишком наивны. Мы… Читать дальше…
Slava Isaykin 9 июня 2019, 18:41
Да, "само оценка" повышается. На Донбасс сходи, ещё больше повысится
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