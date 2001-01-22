В марте 1943 года, лучшие умы Англии были собраны в Парке Блетчли, где их известили о самой ужасной новости — нацисты изменили ключ кода для машины «Энигма»! Так как они не способны контролировать связь нацистских подлодок «U» то в считанные часы союзнический корабль, пересекающий Атлантику с 10 тысячами пассажирами и продовольственными запасами может быть потоплен.



Команда принимает решение искать помощи у Тома Джеричо, блестящего молодого математика, специалиста по кодам. Джеричо пытается разгадать еще и другую загадку, но она уже личного характера; женщина, в которую он влюблен, исчезла после того, как власти начали искать шпиона в Парке. Чтобы добраться до сути обеих тайн, Джеричо обращается к Хестер, лучшей подруге Клэр, которая работает в Блетчли.



Вместе они пытаются опережать расследование, которое проводит агент секретной службы Уиграм. Правда оказывается иногда очень горькой…