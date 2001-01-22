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Постер фильма Энигма
6.6
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6.6

Энигма

, 2001
Enigma
Великобритания, США, Германия, Нидерланды / детектив, военный, мелодрама, драма, триллер / 18+
Постер фильма Энигма
6.6

О фильме

В марте 1943 года, лучшие умы Англии были собраны в Парке Блетчли, где их известили о самой ужасной новости — нацисты изменили ключ кода для машины «Энигма»! Так как они не способны контролировать связь нацистских подлодок «U» то в считанные часы союзнический корабль, пересекающий Атлантику с 10 тысячами пассажирами и продовольственными запасами может быть потоплен.

Команда принимает решение искать помощи у Тома Джеричо, блестящего молодого математика, специалиста по кодам. Джеричо пытается разгадать еще и другую загадку, но она уже личного характера; женщина, в которую он влюблен, исчезла после того, как власти начали искать шпиона в Парке. Чтобы добраться до сути обеих тайн, Джеричо обращается к Хестер, лучшей подруге Клэр, которая работает в Блетчли.

Вместе они пытаются опережать расследование, которое проводит агент секретной службы Уиграм. Правда оказывается иногда очень горькой…

В ролях

Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Hester Wallace
Саффрон Берроуз
Саффрон Берроуз
Claire
Джереми Нортэм
Джереми Нортэм
Wigram
Николай Костер-Вальдау
Николай Костер-Вальдау
Puck
Том Холландер
Том Холландер
Logie
Дюгрей Скотт
Дюгрей Скотт
Thomas Jericho
Доналд Самптер
Leveret
Мэттью Макфейден
Мэттью Макфейден
Cave
Ричард Лиф
Ричард Лиф
Baxter
Ian Felce
Proudfoot
Режиссер Майкл Аптед
Сценарист Том Стоппард, Роберт Харрис
Композитор Джон Барри
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США / Германия / Нидерланды
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2001
Премьера онлайн 28 сентября 2001
Премьера в мире 22 января 2001
Дата выхода
8 июля 2002 Россия 16+
12 июня 2002 Бразилия 14
27 сентября 2001 Великобритания
24 января 2002 Германия
5 апреля 2002 Италия
8 июля 2002 Казахстан
22 января 2001 Португалия
22 января 2001 США
8 июля 2002 Украина
11 апреля 2002 Чехия 12+
MPAA R
Сборы в мире $15 705 007
Производство Manhattan Pictures International, Intermedia Films, Senator Film Produktion
Другие названия
Enigma, Enigma - Das Geheimnis, Kodikos: Enigma, Mật Mã Enigma, Κωδικός: Enigma, Енигма, Код Енігма, Энигма, エニグマ, 攔截密碼戰

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb

Отзывы о фильме

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