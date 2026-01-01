Киноафиша Фильмы Задняя дверь в ад
Задняя дверь в ад

, 1964
Back Door to Hell
США, Филиппины / военный, драма / 18+
О фильме

В декабре 1944 года трое американских солдат высаживаются на острове Лузон для сбора сведений о японских войсках перед высадкой основных сил. Группа вскоре входит в контакт с партизанами во главе с Пако — школьным учителем. Японцы узнают о присутствии разведгруппы и берут в заложники школьников. Сможет ли это небольшое подразделение собрать данные, спасти детей и выжить, для того, чтобы рассказать свою историю?

В ролях

Джимми Роджерс
Джек Николсон
Джон Хэкетт
Аннабелль Хаггинс
Conrad Maga
Джонни Монтейро
Режиссер Монте Хеллман
Сценарист Dick Guttman, Джон Хэкетт
Композитор Mike Velarde
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Филиппины
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1964
Премьера в мире 19 декабря 1964
Дата выхода
19 декабря 1964 США
Производство Lippert Pictures, Medallion Films
Другие названия
Back Door to Hell, Comando suicida, Escapatoria al infierno, Guerrilheiros do Pacífico, Hintertür zur Hölle, Tylnymi drzwiami do piekła, Ușa din spate spre Iad, Задната врата към ада, Задняя дверь в ад, バックドア・トゥ・ヘル 情報攻防戦

Рейтинг фильма

5.3
15 голосов
5.2 IMDb

Цитаты

Jersey Да, мы все равно все умрём — завтра, на следующей неделе, через 30 лет. Эта мысль хоть раз дошла до твоей тупой головы?
Burnett Да, однажды в детстве, но, разумеется, я отмахнулся — слишком уж это было дико.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов
Написать отзыв
Сейчас фильм не показывают в кино

